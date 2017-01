Report de peste 7,7 MILIOANE DE EURO la Loto 6 din 49!

Joi, 23 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Duminică, 19 mai, Loteria Română a acordat 32.478 de premii în valoare totală de aproape patru milioane lei. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 33,6 milioane lei (peste 7,7 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,2 milioane lei (aproape 140.000 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 4,3 milioane lei (peste 990.000 euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de peste 80.850 lei. Și la categoria a treia la Joker reportul este unul substanțial, de peste 42.600 lei. La Noroc Plus s-a înregistrat la categoria întâi un report în valoare de 21.670 lei.La Loto 5 din 40, la categoria întâi, reportul depășește 126.000 lei (peste 29.000 euro), la Super Noroc reportul la categoria întâi este în valoare de 44.400 lei, iar la categoria a doua depășește 30.590 lei. La tragerea de duminica 19 mai, s-a câștigat premiul cel mare la Noroc, premiu în valoare de aproximativ 1.550.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 10-019 din Buzău și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 plus un număr la Noroc. De asemenea o jucătoare din județul Bistrița-Năsăud a câștigat la „Lozul Carrefour- seria 3” un premiu în valoare de 10.000 de lei.Jucătorii pot asista la tragerile loto, înscriindu-se la Biroul Relații Publice al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021/36.89.55, e-mail pr@loto.ro