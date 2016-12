Report de peste 6,5 milioane euro la 6 din 49

Astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 17 decembrie, Loteria Română a acordat 16.817 câștiguri în valoare totală de 826.689,61 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 29,2 milioane de lei (peste 6,5 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 4,2 milioane lei (peste 936.000 de euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 4,5 milioane lei (peste 1 milion euro), iar la Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de peste 42.400 lei.La Loto 5 din 40 se înregistrează un report în valoare de peste 255.480 lei (peste 56.900 euro).Tragerile loto din data de 20 decembrie vor avea loc in direct, pe TVR 1, începând cu ora 18,10.