Report de peste 2,4 milioane lei la Loto 6 din 49

Duminică, 22 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 19 decembrie, Loteria Română a acordat 12.237 de premii în valoare totală de peste 591.745 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 551.000 euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1.371.000 lei (peste 306.000 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ cinci milioane lei (peste 1.115.000 euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de peste 133.000 lei (aproximativ 30.000 euro). La Noroc Plus s-a înregistrat, la categoria întâi, un report în valoare de peste 277.000 lei (aproximativ 62.000 euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 348.000 lei, iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 57.600 lei.Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Comunicare al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021.336.89.55, e-mail pr@loto.ro.Jucătorii își mai pot încerca norocul la „Loteria Crăciunului” până duminică, 22 decembrie 2013. Loteria Română a pus la bătaie pentru acest joc de loterie pasivă 730 de câștiguri în valoare totalăa de 437.500 lei.Șansele românilor care își încearcă norocul la „Loteria Crăciunului” sunt duble pentru că jocul se desfășoară în două etape, iar tragerile au loc în aceeași zi, pe 27 decembrie.Participarea se face pe baza biletului tipizat „Loteria Crăciunului”, format din două părți principale: biletul de joc (partea care rămâne la participant) și talonul - care este format din două părți detașabile (respectiv două taloane pe care se vor înscrie datele de identitate ale participantului și care vor fi depuse în vederea participării la extrageri): talonul albastru - cu care se va participa la prima etapă a extragerilor si talonul roșu - cu care se va participa la Tragerea Finală.Pentru a participa la extrageri, fiecare participant are obligația să înscrie pe talonul albastru și pe talonul roșu datele personale de identificare solicitate (date obligatorii solicitate: nume, prenume, adresa, localitate, județ, data nașterii; date opționale: numărul de telefon), în mod corect, lizibil și fără ștersături. Participanții vor depune cele două taloane astfel completate, separat, în cele două urne din cadrul agențiilor Loto (o urnă pentru taloanele albastre și o urnă pentru taloanele roșii), până duminică, 22 decembrie 2013.Detalii suplimentare cu privire la jocul de loterie pasivă „Loteria Crăciunului” găsiți pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro și în toate agențiile loto.