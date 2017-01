Report de aproape 1,6 milioane euro la Joker

Duminică, 16 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 13 februarie, Loteria Română a acordat 14.405 de câștiguri în valoare totală de 575.158 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul a ajuns la 604.000 lei, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,4 milioane lei, adică peste 313.000 euro.La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste șapte milioane lei (aproximativ 1,6 milioane euro). Și la Noroc Plus, reportul înregistrat la categoria întâi depășește 395.350 lei, adică mai mult de 88.000 de euro. De asemenea, la Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de apro-ximativ 26.300 lei. La Noroc Plus, reportul la categoria întâi este de peste 14.200 lei.Duminică, 16 februarie, tragerile loto vor avea loc începând cu ora 18,15, în cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”, difuzată pe TVR 1. Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Comunicare al Companiei Națio-nale „Loteria Română” S.A., telefon 021/336.89.55, e-mail pr@loto.ro.