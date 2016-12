Repartitoare sau debranşare?

5

Repartitoarele o mare pacaleala.

Nu sfatuiesc nici o asociatie sa-si monteze repartitoare. Costurile la bransament scad foarte putin iar prin montarea robinetilor termostatati se dezechilibreaza hidraulic instalatia. Cei care indraznesc sa dea drumu la calorifere vor suporta toate costurile. In 2-3 ani nimeni nu va mai da drumu la calorifere iar Gigacalorimetrul va inregistra in continuare. Firmele de repartitoare in acest caz vor marii costurile pe partile comune si in acest fel veti platii frigul din casa si nu caldura. Un calorifer inchis se comporta ca si unul debransat dar RADET nu recunoaste asta. Vrea sa avem caloriferele pe pozitie ca sa poata sa ne incaseze. Va spun ca unul ce s-a pacalit cu aceste repartitoare. Cei ce nu au repartitoare platesc intradevar mult dar macar au caldura in timp ce ceilalti platesc cu 100 lei mai putin dar fac frigul, apare igrasia etc.