Reparaţii şi modernizări la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sfântul Andrei”

După ce a fost dezafectat timp de mai bine de șase ani

Reparații și modernizări la Centrul de Îngrijire și Asistență „Sfântul Andrei”

În urmă cu câteva săptămâni, Centrul de Îngrijire și Asistență „Sfântul Andrei” și-a deschis din nou porțile, după o pauză de mai bine de șase ani. I-a primit în condiții umane și decente de trai pe cei care, în ultimii ani, își petrecuseră zilele amare în clădirea C4 a Centrului de la Techirghiol, în condiții precare de neimaginat. În neștiința lor, acum oamenii aceia sunt fericiți și își arată bucuria așa cum pot ei, invitând oaspeții să le viziteze camerele. Pe noi ne-a cules un pacient chiar din curtea instituției. Ne-a apucat elegant de braț și ne-a condus spre intrarea în centru. Asistentele prezente ne-au explicat ceea ce tânărul încerca să ne spună: insista să ne arate camera sa. Am parcurs cu greu culoarul, dar am ajuns în cele din urmă la camera cu pricina. Micuță, înghesuită, însă curată și primitoare. Prietenul nostru mai avea un coleg de cameră, dar acesta nu a dorit să ne salute. Șase ani de pauză În urma declanșării lucrărilor de reparații capitale, extindere și moder-nizări la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Te-chirghiol, pacienții cazați acolo au fost mutați în două centre la Negru Vodă. Cea mai mare parte a lor a ajuns la Centrul de Îngrijire și Asis-tență „Sfântul Andrei”. Pentru a-i primi în condiții adecvate pe cei peste 100 de pacienți, în cursul anului 2008 a fost demarată o serie de reparații de mare anvergură și la Negru Vodă. Fostul Centru de Plasament „Sfântul Andrei” a trecut în subordinea Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului în anul 1998, prin Protocolul încheiat între Inspectoratul Școlar și Direcția Generală Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului, de atunci. Centrul a fost închis între anii 2001 și 2007, iar, în prezent, este în administrarea DGASPC Constanța. Igienizări și dotări noi Clădirea principală este construită în regim de parter și un etaj, având o suprafață construită de 363 de metri pătrați. În incinta centrului se mai află blocul alimentar, cu o suprafață de 135 de metri pătrați, clubul cu spălătoria și magaziile. Vechea centrală termică împreună cu garajul, în suprafață totală de 135 metri pătrați, au fost transformate în corp administrativ. „Având în vedere urgența realizării unor condiții decente de habitat, în cursul anului 2008, s-au efectuat lucrări diferite de investiții și reparații curente. Astfel, lucrările de recom-partimentare au avut drept scop realizarea noului corp administrativ”, a explicat directorul coordonator al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Petre Dinică. Tot în cadrul acestui tip de lucrări s-a realizat câte un grup sanitar în blocul alimentar și la vestiarul de lângă spălătorie. Pentru realizarea obiectivului, în cursul anului 2008, s-a trecut la realizarea sporului de putere la utilajele nou aduse în bucătărie și spălătorie și la refacerea iluminatului exterior. De asemenea, s-a realizat rețeaua de hidranți exteriori. Parțial, tâmplăria veche a fost reparată sau înlocuită cu tâmplărie PVC cu geam termopan. S-au efectuat și igienizări interioare și zugrăveli exterioare și s-a refăcut acoperișul la corpul administrativ. În plus, s-au realizat alei de acces pentru mașinile de aprovizionare și s-a amenajat un parc de recreere. Sistem de supraveghere video Lucrările au continuat prin reabilitarea tuturor instalațiilor interioare sanitare, termice și electrice. Și s-au realizat lucrările de telefonie, internet și sistem de supraveghere video. Pentru buna funcționare, centrul a fost dotat cu utilaje noi. Cele două centrale termice din internat și din blocul alimentar au fost comple-tate cu utilaje noi. În blocul alimentar s-a realizat o linie de bucătărie caldă, constând din cuptor cu convecție, marmită de 100 de litri, plite electrice, grill, hotă, mașină de spălat vase. Spațiul de tranșat a fost dotat cu utilaje profesionale pentru tranșat carne, pește și legume. S-au achiziționat frigidere industriale și mobilier în sala de mese. „La Centrul Sfântul Andrei se prepară hrana și pentru beneficiarii din Centrul Armonia din Negru Vodă și Casa Aurelia din Negru Vodă, pentru un total de 164 de pacienți”, a mai precizat directorul Petre Dinică. Spălătoria, care, la fel ca și blocul alimentar, furnizează servicii specifice pentru toate centrele și toți beneficiarii din Negru Vodă, a fost dotată cu două mașini de spălat industriale și două uscătoare de 13 kg, o mașină de spălat de cinci kg și un calandru. Sala de activități a fost și ea mobilată corespunzător. Și în corpul administrativ s-a achiziționat mobilier nou, iar saloanele au fost dotate parțial cu mobilier nou. „Totalul cheltuielilor în anii 2008 și 2009 se ridică la suma de 961.313 lei, din care 540.000 reprezintă costul reparațiilor, iar 491.313 sunt dotări. Finanțarea a fost suportată integral de către Consiliul Județean Constanța”, a mai adăugat Petre Dinică.