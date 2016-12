Reparaţii capitale şi aparatură nouă la Spitalul Orăşenesc Hârşova

Reparații capitale și aparatură nouă la Spitalul Orășenesc Hârșova

Un spital mare într-un oraș mic, situat în apropiere de granița județului. Ultima unitate sanitară a Constanței. Spitalul Orășenesc Hârșova deservește circa 35.000 de locuitori din zona de nord a județului. După ani de zile de degradare, unitatea medicală a fost renovată. În afară de asta, spitalul a primit aparatură nouă. Acum vreo doi ani, managerul spitalului, economistul Adrian Mihai, se plângea că este nevoit să consume bani aiurea pentru că, din cauza geamurilor proaste, prin care vântul șuiera, în saloane era frig. Spitalul ajunsese într-o stare de degradare avansată. Construită cu peste 20 de ani în urmă, în unitatea sanitară nu mai fuseseră realizate reparații capitale. Spitalul avea probleme serioase din cauza datoriilor de câteva miliarde. 65 de paturi Între timp, spitalul a fost renovat. Mai e nevoie de ceva reparații, mobilierul vechi trebuie schimbat, dar, deocamdată, nu mai există fonduri. La prima vedere, spitalul pare imens, deși managerul îmi povestește că are doar 65 de paturi. Patru etaje, șapte compartimente - pediatrie, medicină internă, chirurgie, obstetrică - ginecologie, anestezie și terapie intensivă, radiologie și, de un an, neurologie. „Toate compartimentele au medici” - îmi povestește managerul. Îl întreb care e secția care are cele mai multe solicitări și îmi spune că este vorba despre chirurgie. „A crescut adresabilitatea spitalului. Dacă acum câțiva ani, tratam în jur de 180 de pacienți pe lună, acum prin spital trec peste 300 de bolnavi”, povestește managerul. Sunt curioasă să văd cum arată saloanele, pentru că spitalul a fost renovat. Managerul mă conduce de la un etaj la altul. Holurile sunt renovate, iar lifturile sunt acum funcționale. Îmi arată noile achiziții - un aparat de radiologie, aparatul de anestezie, care va fi montat în curând. „Ne va fi de mare folos. Uitați-vă numai cum arată vechiul aparat, foarte vechi. E tocmai din 1978", povestește managerul Adrian Mihai. Mi-am amintit că de asta se plângeau, acum un an și medicii de la Spitalul Județean, nevoiți să folosească aparate de anestezie vechi de zeci de ani, care puneau viața pacienților în pericol. Problema a fost remediată și acolo, tot în acest an. Cameră de joacă pentru copiii bolnavi La Pediatrie, câțiva micuți sunt internați împreună cu mămicile. Acum sunt la ora mesei. Saloanele sunt spațioase, lenjeria este curată. Se vede că spațiile au fost renovate. Arată mult mai bine decât cele de la Spitalul Județean. „Avem și o cameră specială pentru copii”, îmi spune Adrian Mihai. Pentru a le face micuților suferința mai ușoară, conducerea unității sanitare a decis să amenajeze un spațiu de joacă. Cu televizor, o căsuță viu colorată, câteva jucării. La Obstetrică - Ginecologie, saloane unde mămicile pot sta cu bebelușul. Sistemul promovat în ultimii ani în toată țara a fost aplicat și în acest spital. Managerul îmi spune că Ministerul Sănătății a alocat, acum un an, aproximativ 1.500.000 de lei, din taxa de viciu, pentru realizarea lucrărilor din spital. „Am înlocuit tâmplăria veche, am reparat acoperișul, au fost renovate blocul alimentar, spălătoria, au fost reparate instalațiile termice”, povestește Adrian Mihai. Datorită reabilitării, au scăzut și cheltuielile pentru încălzire. „Până să fie renovat spitalul, dădeam 50.000 de lei pe lună pentru căldură. Acum cheltuielile au ajuns la 30.000 de lei. Am reușit să scăpăm și de datorii. În 2006, spitalul avea datorii de 900.000 de lei. Acum, mai avem de achitat doar 180.000 de lei”, spune Adrian Mihai. Spitalul beneficiază, în prezent, și de aparatură nouă pentru spălătorie, bucătărie, de ecograf 3D, stație de sterilizare. „Stația de sterilizare am vrut să fie o prioritate. Într-un spital, este extrem de important ca acest aparat să funcționeze normal”, spune Adrian Mihai.