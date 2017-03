Reînvie sudul litoralului? Străinii cumpără hotelurile din staţiuni, românii le vând

Reînvie sudul litoralului? Străinii cumpără hotelurile din stațiuni, românii le vând

Sudul litoralului începe să se „miște“. Rând pe rând, hotelurile din stațiunile odinioară vestite sunt cumpărate de investitori care intenționează să le readucă la viață și să le umple de turiști. Este aproape ultima șansă a acestei zone a litoralului, rămasă captivă în anii Epocii de Aur, cu hoteluri mamut, cu condiții de o stea și servicii de doi bani.Sunt semnale că, în câțiva ani, sudul litoralului va renaște. Plajele sunt încă largi și cu nisip fin, verdeață mai este, chiar dacă este plină de bălării, mai trebuie să vină banii și oameni gospodari care să știe cum să-i investească.Deja trei hoteluri din Olimp au fost preluate de grupul Phoenicia și urmează să fie renovate, iar de curând, alte două hoteluri din Saturn au fost cumpărate de o companie deținută de doi chinezi. Deocamdată nu se știe dacă aceștia vor păstra fostele clădiri, în prezent în stare deplorabilă, sau vor demola tot și vor construi de la zero. De asemenea, alți deținători de hoteluri se pregătesc să înceapă reabilitarea și să le redeschidă.Cei doi chinezi, Ye Teng și Ye Quinfei, au dat pe hotelurile Alfa și Beta din Saturn în jur de un milion de euro, iar la sfârșitul anului trecut, proprietarul grupului Phoenicia, Mohammad Murad, a plătit zece mi-lioane de euro pentru complexul Amfiteatru - Panoramic - Belvedere, din Olimp.Hotelurile cumpărate de chinezi de la THR Marea Neagră nu mai erau funcționale de ani de zile și tranzacția a fost făcută, spun cei de la THR Marea Neagră, mai mult pentru teren, acestea aflându-se la doar 400 de metri de plajă. Hotelurile lui Murad, deși nu au fost renovate, se află în continuare în circuitul turistic și au una sau două stele.Alte șase hoteluri încă funcționale sunt scoase la vânzare de frații Micula, din Olimp și până în Saturn. Este vorba despre Romanța, cu 322 de camere, Terra, cu 302 camere, Caraiman, cu 242 de camere, Clăbucet, cu 242 de camere, și Prahova, cu 325 de camere. Acesta din urmă are o stea, iar restul sunt clasificate cu două stele.Investitorii au dat semnalul, acum e rândul autorităților locale să se apuce de treabă. De altfel, principalii vinovați pentru stadiul în care a ajuns sudul litoralului sunt tocmai autoritățile locale, care, ani la rând, nu au făcut nimic în stațiuni, nici măcar nu au întreținut spațiile existente. Primăria Mangalia s-a tot plâns că îi este peste puteri să susțină singură investițiile din toate stațiunile care îi aparțin, însă nu a accesat nici fonduri europene, chiar dacă toată impozitele de la activele din cele cinci localități și din municipiul Mangalia merg către această instituție.Proprietarul lanțului Phoenicia a făcut deja un apel către ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, să pună presiune pe autoritățile locale pentru a se demara investițiile și pentru refacerea infrastructurii.„Noi încă mai investim ca să avem condiții, ca să aducem turiști. Noi vrem să schimbăm lucrurile astfel încât să nu ne mai fie rușine cu litoralul nostru. Toți vorbesc de Bulgaria, Grecia, dar și România are potențial. Noi facem, dar trebuie să ne ajute și autoritățile. Vrem să avem puncte de prim ajutor, vrem iluminat public, nu mai vrem să vedem gunoaie în stațiuni și nici câini vagabonzi”, a spus Mohammad Murad.