Reguli stricte privind accesul în spitale

Reguli stricte privind accesul în spitale - asta prevede un proiect de lege aflat în dezbatere, pe site-ul Ministerului Sănătății, până la finele lunii. Potrivit acestuia, pacienții au voie să intre în unitățile sanitare între orele 8.00 și 15.00, iar vizitatorii între 15.00 și 17.00. Astfel de prevederi sunt foarte necesare, având în vedere haosul care domnește în prezent în spitale. Potrivit proiectului de lege, accesul vizitatorilor se face doar în baza actului de identitate și înscrierea într-un registru special. Vizitatorii au obligația să poarte la vedere ecusonul care le atestă calitatea. În afara programului, accesul se face pe baza unui „bilet de acces" eliberat de medicul curant și vizat de șeful de secție. În zonele de risc - terapie intensivă, bloc operator, bloc nașteri, secție nou - născuți, sterilizare - nu are voie nicio persoană neautorizată. În cazul apariției unor nereguli, personalul medico - sanitar are obligația de a anunța paza. Nu au voie în spital persoanele care au asupra lor armament, muniții, substanțe toxice și explozive, ori alte instrumente care pot pune în pericol siguranța pacienților. Paza spitalului se asigură prin serviciile de pază proprii sau de către societăți specializate de pază și protecție. În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, managerul spitalului are obligația de a elabora Planul de pază propriu al spitalului. Necesitatea existenței unei legi privind accesul în spital se impune, dacă ne gândim la numărul mare de incidente care au loc în unitățile sanitare. La Spitalul Județean Constanța, spre exemplu, în ciuda faptului că au fost introduse cartele de acces, pericolul nu a dispărut. Oricine poate intra în unitatea sanitară în schimbul a 5 lei. În aceste condiții, comerțul ambulant încă este în floare pe holurile unității sanitare, iar grupuri mari de persoane circulă haotic în fiecare zi, îngreunând activitatea medicală. De asemenea, nu puține au fost situațiile în care zeci de persoane de etnie rromă au venit pentru a-și vizita rudele internate în spital și au iscat adevărate scandaluri pentru că personalul medical le-a atras atenția că într-o unitate sanitară există anumite reguli cărora orice vizitator trebuie să se supună. Unii vizitatori nu țin cont nici măcar de regulile elementare de igienă - scuipă, fumează, aruncă ambalaje la voia întâmplării, mănâncă semințe, deși sunt conștienți că se află într-o unitate sanitară.