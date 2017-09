Refuzat la export! Povestea micuţului cu sindrom Down, născut de o mamă surogat şi abandonat de părinții care l-au "comandat"

Refuzat la export! Povestea micuțului cu sindrom Down, născut de o mamă surogat și abandonat de părinții care l-au "comandat"

Ştire online publicată Vineri, 08 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Povestea micului Gammy a făcut vâlvă în ultimele săptămâni, după ce mama lui surogat a făcut publice faptele legate de nașterea perechii de gemeni. Gammy are 7 luni și s-a născut cu sindromul Down, precum și cu o afecțiune gravă la inimă. Istoria lui este însă mai întunecată decât cea a altor copii născuți cu probleme.El a fost născut de o mamă surogat și mai are o surioară geamănă, sănătoasă. Părinții care „l-au comandat” însă au luat-o doar pe sora lui, iar pe el l-au lăsat de izbeliște în Thailanda, unde s-a născut.Copiii au fost „comandați” de un cuplu din Australia, anul trecut. Mama surogat, Pattaramon Chanbua, are 21 de ani și lucrează ca vânzătoare stradală în Sri Racha, Thailanda. Tânăra susține că atât agenția, cât și părinții au știut de problemele copilului încă din luna a patra de sarcină. Cu toate acestea, ea nu a fost informată decât în luna a șaptea, când i s-a cerut să-l avorteze pe micuț.Pattaramon, care are la rândul ei doi copii, a refuzat să-l avorteze și, în consecință, cuplul australian au luat-o doar pe surioara lui Gammy. Mai mult decât atât, cei doi nu i-au plătit întreaga sumă pentru sarcină tinerei thailandeze.În urma acuzațiilor aduse de Pattaramon, David Farnell și soția acestuia au declarat că nu au știut de existența lui Gammy. Conform altor surse media, celor doi li s-ar fi spus că Gammy era pe moarte și că nu avea să supraviețuiască.Tânăra Chanbua, pe de altă parte, declară că îl iubește pe Gammy ca pe propriii ei copii, mai ales că l-a purtat în pântece, și-și dorește ca și sora lui să aibă parte de aceeași cantitate de iubire și îngrijire.Atitudinea și acțiunile ei, descrise de ministrul australian al imigrației, Scott Morrison, ca fiind ale unei eroine, nu au rămas neobservate. Numeroase acțiuni de strângere de fonduri i-au asigurat pentru viitor bebelușului Gammy peste 200.000 de dolari. Mai mult decât atât, reprezentanți ai guvernului Australiei sunt de părere că micul luptător ar avea dreptul la cetățenie australiană și astfel să beneficieze de serviciile medicale de care are mare nevoie, scrie semneletimpului.ro