Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de pensie

sume calculate gresit

Am primit o asemenea Decizie privind recuperarea unor sume incasate necuvenit la pensie, insa suma este gresita , s-a gresit ordinul de marime, in loc de 370,8 lei s-a trecut in Decizie 3708 lei. Azi am vrut sa depun contestatie la Casa Teritoriala de Pensii Bistrita si am fost refuzat, pe motiv ca acestea sunt calculate la Bucuresti si daca vreau sa contest ceva trebuie sa ma adresez instantelor judecatoresti. Se poate asa ceva, sa nu-mi primeasca hartia cu contestatia? Nu mai stiu ce sa cred. Va multumesc.