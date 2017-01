RECORD la întreţinere: cum să încălzeşti o garsonieră cu 700 de lei

7

mai vorbim peste 2-3 ani

Am o veste proasta, criza mondiala nu s-a terminat,e abia la inceput. Asta, in traducere, inseamna ca domnii de la PSD nu au de unde da prostimii mierea si laptele asteptat (in timp ce si ei sint cu foamea-n gat si au de lins din greu la ciolan dupa alegerile victorioase din toamna). Dupa ce au facut atata gargara cu "nu ne vindem tara" in ultimele luni,bunul simt spune ca privatizari nu mai pot face, sa toace banii rezultati ca si cu BCR-ul. Primii doi ani vor blama mostenirea dezastruoasa (tipic pentru toate guvernarile),iar in urmatorii doi vor aduce tara in epoca de piatra si romanul cu cap (minte ce-i mai trebuie) va alerga cu limba scoasa dupa cei care vor fi in opozitie atunci. Un ciclu nesfarsit, dictat de matzele prostimii, in timp ce dumnealor,politicienii, isi fac treaba...... Mai vorbim peste 2-3 ani carevasazica.....Hai,Paste Fericit!

Răspuns la: guvernare pdl de rahat

Adăugat de : bok, 7 aprilie 2012

mai e putin si scapam de javrele portocalii in frunte cu matrozul chior!!! Au adus populatia la sapa de lemn!!!