Recipiente şi tăviţe nou-nouţe, păstrate pentru firma care va prelua bucătăria Spitalului Judeţean

Recipiente și tăvițe nou-nouțe, păstrate pentru firma care va prelua bucătăria Spitalului Județean

Procedurile de externalizare a bucătăriei Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța sunt în curs de desfășurare. Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a fost săptămâna trecută la Ministerul Sănătății pentru a prezenta proiectul realizat în acest sens. „Ministerul Sănătății a făcut câteva observații, va trebui să completăm dosarul, după care vom demara procedurile de licitație”, a afirmat medicul. Între timp, conducerea spitalului a început să achiziționeze recipiente pentru transportul preparatelor culinare. „Hrana va fi pregătită de firma care va câștiga licitația, apoi va fi transportată la spital, în recipiente de inox, termoizolante. De asemenea, pentru a servi mâncarea într-un mod civilizat am achiziționat tăvițe compartimentate, tot din inox”, a arătat managerul SCJU. Cele 32 de recipien-te pentru transport și cele 1.500 de tăvițe au costat aproximativ 20.000 de lei și vor fi date spre folosință abia după externalizarea bucătăriei, firmei care va prelua serviciul respectiv. Până atunci, angajații spitalului vor continua să pregătească mâncarea în cazane vechi de 40 de ani și să o servească pacienților din găleți uzate. De altfel, angajații de la bucătărie sunt de părere că externalizarea nu este o soluție. „Zilnic, preparăm mâncarea pentru aproximativ 900 de pacienți, dintre care mai bine de jumătate sunt la dietă. Trebuie să le dăm mâncarea caldă, de asemenea, trebuie să fie în acord cu medicația. Mai bine ar investi niște bani în bucătăria aceasta”, ne-a spus una dintre bucătărese. Deși nu sunt de acord cu decizia conducerii spitalului, oamenii spun că vor accepta să fie preluați de societatea privată care va concesiona serviciul, pentru că nu vor să-și piardă locurile de muncă. „Am muncit toată viața în spital, mai am doi ani până ies la pensie și dacă va trebui să merg la firma care va veni, asta voi face”, a spus Maria Peiu, bucătar-ospătar în cadrul spitalului. Dr. Dan Căpățână a arătat că firma concesionară are obligația să-i preia pe toți cei 30 de angajați de la bucătărie și să-i mențină pe post doar pentru un an. Desființarea funcțiilor respective din organigrama spitalului este de ajutor, a arătat conducerea unității, căci vor putea fi angajate, în locul lor, asistente pentru Compartimentul de Dializă. „Deocamdată posturile sunt blocate, putem să angajăm cinci asistente, dar pe posturi temporare”, a menționat managerul. Cât privește spațiul unde se află bucătăria în prezent, reprezentanții spitalului nu au stabilit încă destinația pe care o va avea. „Probabil magazii”, ne-a spus dr. Căpățână.