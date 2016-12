Recifele din Marea Neagră au prins viaţă

Recifele din Marea Neagră au prins viață

La nici o lună de zile, cele opt recife artificiale, amplasate în dreptul Cazinoului din Constanța de organizația nonguvernamentală Mare Nostrum cu ajutorul Companiei Van Oord, au prins viață, la propriu.Imaginile spectaculoase, surprinse de scafandrii de la Prodive Services demon-strează, cu prisosință, că aceste recife contribuie la restaurarea biodiversității în Marea Neagră, prin asigurarea unui loc de reproducere pentru o varietate de organisme marine, cum ar fi midiile negre. La maturitate, fiecare midie ajunge să filtreze până la 50 de litri de apă de mare, zilnic.„Cele opt structuri cilindrice construite, din polipropilenă, de partenerul bulgar al proiectului, cu o înălțime de 7 metri și 2,5 metri diametru au fost scufundate, de scafandrii de la Van Oord DMC, la o adâncime de 11 metri și ancorate solid, cu greutăți de trei tone, care asigură menținerea lor pe poziție. Recifele au fost amplasate la 25 metri distanță unul față de altul și sunt semnalizate cu o baliză luminoasă, dotată cu un dispozitiv ușor detectabil pe radar”, explică purtătorul de cuvânt al Mare Nostrum, Cecilia Pătrăhău.Compania Van Oord, cea care lucrează și la reabilitarea zonei costiere în Constanța, Mamaia și Eforie, s-a oferit voluntar să ajute la amplasarea acestor structuri. De altfel, în calitate de fondator al Consorțiului EcoShape, ei promovează conceptul de „Construcție înclinată spre natură” și este implicată într-un proiect similar - ReefGuard - pentru ameliorarea impactului asupra mediului al proiectelor ample de infrastructură costieră.Marea Neagră se regenerează foarte rapidManagerul de proiect din partea Fundației Bulgare pentru Biodiversitate, unul dintre beneficiarii proiectului, Petko Tzvetkov, a explicat că, în decembrie, anul trecut, au fost montate primele cinci recife la Albena, în Bulgaria. Practic, după primele trei luni de la amplasarea acestor structuri pe fundul mării se pot observa foarte clar colonii întregi de midii negre și alge care încep deja să filtreze și să curețe apa mării, dar surpriza specialiștilor este că, la Constanța, ecosistemul Mării Negre se regenerează mult mai repede.Instituțiile implicate în implementarea acestui proiect sunt: Bulgarian Biodiversity Foundation, ILIA State University din Tbilisi, ONG Mare Nostrum din Constanța, partenerul gazdă, Karadeniz Technical University din Trabzon și Odessa Branch of the Institute for Biology of Southern Seas (OBIBSS).„Scopul proiectului este conștientizarea, înțelegerea și responsabilizarea față de pro-blemele din zona marină, inclusiv activitatea umană și efectele ei. De asemenea, se urmărește stabilirea pe termen lung a unei platforme de parteneriat pentru cercetare științifică, tehnică, administrativă, precum și promovarea activităților de conștientizare în favoarea practicilor de amplasare a recifelor artificiale ca modalitatea de restaurare a ecosistemului Mării Negre”, mai precizează reprezentantul Mare Nostrum.Acțiunea se desfășoară în cadrul proiectului Research and REstoration of the Essential Filter of the Sea - REEFS”, fi-nanțat de Uniunea Europeană. Bugetul total este de 627.650 de euro.