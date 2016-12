Reciclezi 20 de doze de bere şi primeşti una plină

De astăzi, în Mamaia

Reciclezi 20 de doze de bere și primești una plină

În perioada 3 - 5 august, la Mamaia, va avea loc, pentru al treilea an consecutiv, Recycling Fest - Maratonul „EveryCanCounts!” („Fiecare doză reciclată contează!”).Sub sloganul „Tu reciclezi, noi te premiem”, în schimbul a 20 de doze goale primiți una plină cu bere, băutură răcoritoare sau ener-gizant. Este suficient să veniți pe plaja dintre Terasa Cleopatra și Terasa Azur. Evenimentul dorește să responsabilizeze turiștii aflați în vacanță pe litoral, prin acțiuni de conștientizare a beneficiilor pe care reciclarea dozelor din aluminiu le are asupra mediului în care trăim și îmbunătățirea calității vieții.„EveryCanCounts” este varianta românească a programului preluat din Anglia și se adresează celor care acționează responsabil față de mediul înconjurător și calitatea vieții, prin acțiuni de CSR (colec-tare, selectare și reciclare) la nivelul organizațiilor și comunităților, „actorilor” implicați direct sau indirect în managementul deșeurilor și, nu în ultimul rând, populației în ansamblu. Se referă în special la colectare în vederea reciclării, la locul de muncă, dar și acasă sau „on the go” și este implementat în România de către Asociația Non Profit ALUCRO, în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral. În România, aproximativ una din trei doze din aluminiu este reciclată, ceea ce reprezintă un total de 30% din dozele introduse pe piață.