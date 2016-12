"Rechinii" imobiliari din Constanţa, loviţi unde îi doare mai tare. Amenzile sunt uriaşe

1

Praf in ochi...

Smecherie de doi bani made in Romania, triplam amenda ,amendam cativa fraieri de ochii prostimii, sa dam un exemplu acum in campanie electorala ,iar pe restul constructorilor ii spaguim la greu.La amenda mai mare ,vom avea si spaga mai mare. Doamna Perhaita, in domeniul rutier, Romania are amenzile cele mai mari raportat la venituri si oare s-a rezolvat ceva? Suntem pe primul loc la accidente ,victime si mai ales la coruptie( la spaga). In Romania , mai ales in C-ta ce faci cand politia locala te prinde ca incalci legea?Dai spaga si-ti vezi de treaba. Decat sa mareasca inutil valoarea amenzilor ,mai bine domn primar &Co., implementau sistemul de monitorizare cu camere video a orasului asa cum este in lumea civilizata.In modul acesta ,monitoriza orasul,fara costuri prea mari plus ca elimina coruptia. PS.Marii rechini imobiliari, care au construit ilegal ( toate cazurile prezentate de ziarul dvs. se refera la ei) nu vor fi amendati niciodata.De ce ?Ptr ca sunt sponsorii gruparii mafiote PSD-Fagadau-Stroe.Va mai amintiti ce tam-tam a facut Fagadau si Poltia Locala in legatura cu microbuzele?Ce s-a rezolvat?Nesimtirea soferilor de pe microbuze a crescut si mai mult.Asa o sa se intample si cu constructiile ilegale.