Reacţia lui Mircea Cărtărescu, după criticile aduse piesei "Despre smerenie"

Diplomat , Mircea Cartarescu ...

Intelectualul , mai ales acela genial , cum este si Cartarescu , nu trebuie sa aiba opinii ambigue . Adica , sa spuna clar lumii ce crede si dincolo de orice urmari , sa-si asume conditia de fiinta ganditoare . Ca la noi intelectualii stau cu curul in zece luntrii , este bine stiut , mai ales de cand cu politicienii originali , care se tot inchina cu ambele maini , iar cei cu grade de generali , obtinute pentru stat capra , saluta si cu mana stanga ... In aceasta situatie insa , Cartarescu a gresit , spunand ca este ortodox , asemenea celorlalte cuvantatoare din piesa trupei Taxi , de parca asta il scuza in fata parazitilor barbosi din BOR . Ideea absurda , ca fiecare roman trebuie sa ia aprobare de la cea mai toxica biserica din tara asta , pentru a-si exprima opinia in spatiul public , depaseste orice imaginatie , chiar si una bolnava ... Trebuie spus cu tarie ca banii publici trebuie canalizati catre cercetare , catre sanatatea poporului , catre utila si obligatoria sa educatie . Suntem poporul cu cea mai mare mortalitate infantila : copii nevinovati mor zilnic , din lipsa de echipamente medicale , din lipsa de citostatice eficiente , din lipsa de vaccinuri si tratamente noi , existente in Occident . S-a vazut in incendiul de la Colectiv , cum au murit oameni tineri si cu carte , oameni care puteau fi de folos tarii , apoi , infectati in spitalele noastre , in care nu s-a investit de zeci de ani . Si in acest timp , banii publici sunt cheltuiti cu entuziasm de catre politicienii iresponsabili pentru crearea de locuri de munca parazitilor neamului : preoti si calugari ! Trebuie spus cu tarie : Biserica este inutila . Preotii si calugarii sunt toxici precum orice otrava mortala , iar religia , cu siguranta , este cel mai periculos drog pentru umanitate . Cand se va intelege temeinic faptul ca doar stiintele pot explica realitatile Universului si ca doar stiinta , in general , poate aduce progresul , se va stii si intelege ca intelectualii au rolul , misiunea si obligatia , de a modela modernitatea si nu sa se ascunda diplomatic , dupa vorbe cu mai multe intelesuri , precum politicianul roman , curvar de felul sau , prins in actiune , motivand ca este curat ca lacrima si ca parasuta lui este de fapt , fata mare ...