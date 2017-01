Reabilitarea termică în Constanţa ar putea rămâne o simplă teorie

Reabilitarea termică în Constanța ar putea rămâne o simplă teorie

Reabilitarea termică a pus pe jar asociațiile de proprietari din Constanța, dar și multe firme de construcții care au venit cu oferte atractive pentru execuția termoizolațiilor exterioare - 700 lei/mp. Pentru anul 2009, președinții de asociație fac toate demersurile pentru depunerea documentației, însă trebuie să știe că selecția celor care ar putea beneficia de reabilitare termică pe banii statului în proporție de 80% s-a încheiat. Mai sunt totuși șanse în 2010. Multe blocuri de locuințe sunt vechi și au nevoie urgentă de reabilitare termică, cu atât mai mult cu cât proprietarii sunt pensionari. Nu și-ar permite să suporte costul total al lucrărilor de intervenție la anveloparea blocurilor, însă 20% din preț ar fi o sumă rezonabilă. Conform programului național privind creșterea performanței energetice, finanțarea se împarte între Guvern - 50%, autoritățile locale - 30% și asociațiile de propri-etari - 20%. Primăria mai suportă și costul întocmirii părții de auditare, obținerii certificatului, proiectului tehnic, expertizei. Firmele de construcții din Constanța vin cu oferte Marcel Dragu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari (UAP) Constanța, ne-a spus că multe asociații au venit să ceară îndrumare pentru că doresc să beneficieze de reabilitare termică. „Îi ajutăm să-și întocmească dosarul, care trebuie depus apoi la primărie, însă mă tem că munca noastră e în zadar. Reabilitarea ter-mică a început în teorie și o să se termine tot așa. Pe legislația veche, multe asociații au depus actele și niciun bloc nu a fost reabilitat prin programul Guvernului la Constanța”, a declarat președintele UAP. Pe lângă președinții de asociație, la sediul UAP vin și firme care execută termoizolație pentru a fi puse în contact cu doritorii anvelopării blocurilor. „Am văzut ofertele, toate se încadrează între 60 de lei și 70 de lei pe metrul pătrat, dar prețul este discutabil. Așa cum le-am spus președinților să se adreseze Primăriei Constanța, tot așa am trimis și firmele la ei, pentru că mi se pare normal să fie licitație publică, dacă se demarează programul”, a adăugat Dragu. El consideră că reprezentanții primăriei trebuie să poată determina tipurile de blocuri, pentru a face certificatul de execuție și auditul, apoi să cheme asociațiile să semneze contractul de mandat, necesar începerii reabilitării termice a blocurilor. 140 lei/mp în loc de 700 lei/mp, prin programul de reabilitare termică Una dintre firmele de construcții care și-a depus oferta la Primăria Constanța execută termoizolații exterioare la blocuri și apartamente la prețul de 700 lei/mp, cu TVA inclus. Prețul este negociabil, în funcție de suprafața lucrării, care, dacă depășește 100 mp, poate să scadă până la 650 lei/mp. În banii aceștia intră materialul, manopera și transportul. Lucrarea are o garanție de trei ani și durează maximum patru zile la un apartament. Din momentul în care vă decideți cu ce firmă veți colabora, în aproximativ o săptămână, o echipă de constructori începe lucrarea. Dacă sperați ca reabilitarea termică a blocurilor să fie făcută prin programul Guvernului, puteți aștepta până după data de 14 aprilie, pentru că atunci au fost chemate firmele de construcții la Primăria Constanța pentru a discuta pe marginea programului. În loc de 700 lei/mp, ați putea plăti doar 140 lei/mp, adică 20% din costul lucrării. 37 de asociații de proprietari propuse pentru reabilitare termică În Constanța, cele mai vechi blocuri sunt situate în centru și în Tomis Nord, iar reabilitarea ar fi mai mult decât necesară pentru a nu se mai pierde energia termică prin pereții exteriori. „Am calculat la apartamentul meu cât m-ar costa reabilitarea pe banii mei 100% și am ajuns la 4.400 lei, la patru camere. Dacă aș beneficia de programul Guvernului, aș plăti doar 20% din costul total, adică 1.200 lei”, a explicat Marcel Dragu. Pentru ca un bloc să intre în programul de reabilitare termică, peste jumătate dintre proprietari trebuie să-și dea acordul în scris. Apoi trebuie depusă o cerere tip la Centrul de Informare al primăriei. De la dosar nu trebuie să lipsească fișa de identificare a clădirii și dovada constituirii fondului de reparații. În Constanța, dacă se decide că reabilitarea termică este mai importantă decât construirea parcărilor, anul acesta, 37 de asociații vor fi propuse Guvernului. Edilul Constanței a spus că de subvenția statului ar beneficia și cei cu bani, cu jeep-uri și mașini de lux la scară, în schimb oferă o alternativă a programului de reabilitare termică, construirea de parcări. Oare nu tot cei cu bani, cu jeep-uri și mașini de lux la scară, vor fi beneficiarii parcărilor? Deși asociațiile de proprietari au fost alese la nivelul Constanței, doritorii care au întocmit mai greu documentația necesară pentru reabilitarea termică pot depune actele, în continuare, la sediul primăriei. Programul Guvernului se derulează și în 2010.