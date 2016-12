RDS preia sesizările, dar uită să remedieze avariile. Reclamaţiile unor abonaţi din Constanţa duşi cu vorba de pe o zi pe alta

RDS preia sesizările, dar uită să remedieze avariile. Reclamațiile unor abonați din Constanța duși cu vorba de pe o zi pe alta

În ultimii ani, RDS&RCS a reușit performanța să spargă topul plângerilor formulate de consumatori la adresa serviciilor acestei companii, după cum arată datele oferite de ANPC și ANCOM.Faptul că zilnic această companie se confruntă cu sesizări și reclamații nu mai este o noutate, însă, mai mulți constănțeni au reclamat că situația a devenit de neacceptat după ce stau de aproape 24 de ore fără internet și cablu TV fără ca cineva din partea RDS să miște un deget pentru a le rezolva problema.Totul a început ieri, în jurul orei 16, când brusc s-au oprit serviciile de internet și televiziune prin cablu. Locatarii, de str. Vârful cu Dor, au sunat imediat la serviciul de relații cu clienții, unde s-a înregistrat o sesizare, cu promisiunea că în scurt timp va fi rezolvată problema. „Cred că i-am sunat din două în două ore. Inițial, a venit o echipă și ne-a spus că mai așteaptă niște colegi pentru a se apuca de treabă. Au plecat imediat și nici colegii lor nu au mai venit. Era clar că și-au terminat programul. Am sunat ulterior, cei de la call center ne-au spus același lucru, că suntem în evidență, că se lucrează. La ora 22, îmi spuneau că echipa este pe teren și lucrează. I-am rugat să îmi spună unde lucrează, să mă duc și eu să îi văd, convinsă fiind însă că nu au trimis pe nimeni. S-a eschivat imediat, că nu îmi poate spune aceste date”, ne-a declarat Ana Matanie, una dintre abonate.Un alt client povestește că a sunat prima oară în jurul orei 20. Operatorul habar nu avea că există vreo defecțiune în rețea. „Mi-a spus clar. Domnule, la noi nu figurează nicio problemă. Am revenit ulterior și am fost preluat de un alt operator care mi-a confirmat că există o sesizare deja în zonă și că vom primi sms când se rezolvă. Nici nu știa ce avarie e, unde e, dacă lucrează cineva. Abia de dimineață, când am sunat din nou, mi-au spus că la ei se termină programul la 9 seara și că nu aveau cum să lucreze colegii noaptea”, a spus și Cosmin.În această dimineață, clienții afectați au revenit cu telefoane la RDS, însă aceeași secretomanie. „Se lucrează, se are în vedere, vă avem în evidență cu problema”. La fel ca și ieri, nicio echipă de intervenție în zonă.Am încercat și noi să luăm legătura cu cei din conducerea RDS Constanța pentru a lămuri aceste aspecte , însă aceeași atitudine. „Acest serviciu nu este disponibil în acest moment”, ne-a comunicat o reprezentantă a companiei la telefon.