Război pe căldura din casele constănţenilor. RADET dă vina pe repartitoare

Război pe căldura din casele constănțenilor. RADET dă vina pe repartitoare

În timp ce Uniunea Europeană vrea să ne oblige pe toți să ne montăm repartitoare pe calorifere, mulți români vor să fie eliminate complet. Ideea este îmbrățișată de o mare parte a constănțenilor, care consideră că din cauza acestor aparate plătesc mai mult la căldură decât ar trebui.Asociația pentru Protecția Consumatorilor este de părere că aceste repar-titoare ar trebui să dispară și va cere Guvernului să modifice legislația care impune utilizarea repartitoarelor. „Demer-sul nostru a fost generat de numeroasele sesizări sosite pe adresa asociației în legătură cu costurile ridicate ale facturilor la căldură, din cauza faptului că mulți proprietari din blocuri închid caloriferele și mare parte din căldura apartamentelor încălzite se transferă către cele neîncălzite. APC România va sesiza Comisia juridică a Camerei Deputaților în vederea inițierii unui act normativ care să interzică folosirea acestor repartitoare în blocurile de locuințe, având în vedere inechitatea creată de folosirea lor. Totodată, vom sesiza și Curtea Constituțională, deoarece se încalcă o serie de drepturi fundamentale”, a declarat Costel Stanciu, președintele APC România.Constănțenii sunt de mult timp îm-părțiți în două tabere, pro și contra re-partitoarelor de costuri. Sunt familii care au avut de plătit facturi astronomice la întreținere, deși aveau repartitoare montate pe calorifere și familii care au plătit chiar și de patru ori mai puțin, la paușal. Astfel de calcule aberante au apărut peste tot în oraș, constănțenii pornind un adevărat război împotriva firmelor care citesc și fac calculele la gigacalorii. RADET s-a apărat și a spus dintotdeauna că problema este în ograda firmelor de repartitoare, care greșesc modul de calcul. „Ne-am con-fruntat cu multe situații deosebite.O parte din firmele de repartitoare nu au respectat regulile ANRSC de calcul al sistemului cu repartitoare și au făcut repartizarea după alte reguli. Astfel, în unele facturi nu se regăsesc cota comună, țevile de la subsol etc. Și astfel au ajuns apartamente cu două camere care au avut unități înregistrate pe repartitoare să apară cu trei - patru gigacalorii pe luna de iarnă. Dacă un vecin închide repartitorul și nu are unități înregistrate, el are totuși de plătit consumul de energie termică pentru părțile comune, în plus, el generează consum prin perete, planșee. Este nefiresc ca un beneficiar de căldură de la vecini, prin pereți, să nu plătească nimic”, a explicat Liviu Popa, directorul adjunct al RADET Constanța. Acesta le-a atras atenția în nenumărate rânduri firmelor de repartitoare să revizuiască foarte atent modul de calcul al căldurii consumate pentru fiecare client în parte.Cea mai gravă problemă este în blocurile unde sunt atât locatari ra-cordați la sistemul centralizat de încăl-zire, cât și locatari debranșați sau cu centrală termică de apartament. „Pentru a face economie, vecina din apartamentul de sub mine nu încălzește decât bucătăria, acolo unde doarme, mănâncă, își petrece toată ziua. În rest, dormitorul, sufrageria și baia sunt ținute cu caloriferele oprite. Femeia plătește maximum 100 de lei la întreținere și eu, pentru ca să îmi încălzesc bine apartamentul consum mult mai mult pentru că mai întâi încălzesc tavanul ei și abia apoi camerele mele. Deasupra nu mai locuiește nimeni de doi ani de zile. Apartamentul este debranșat. Am ajuns să plătesc 700 - 800 de lei pe lună, iar temperatura din casă nu este satisfăcătoare. Trebuie să îmi izolez apartamentul ca și cum ar fi toți pereții exteriori”, ne-a povestit Dan Panait, din Constanța, care spune că de-abia așteaptă să scape de repartitoare.