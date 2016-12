Război între RAJA şi administratorii blocurilor din Năvodari

2

DEBRANSAREA APEI reci

Buna seara, Am de reclamat faptul ca anul trecut doar ce ne mutasem in ianuarie si nu am avut caldura in calorifere aproape toata iarna, iar acest aspect a fost mentionat la administratorul scarii 28 est. Am facut un efort si ne-am instalat centrala ptr a avea caldura si apa calda. Cand sa mi se dea drumul la centrala s-a vazut ca nu aveam presiune ca sa porneasca centrala, asta fiind a doua problema. Iar cea de acum chiar a unplut paharul cand s-a oprit apa rece. Noi avand centrala nu avem nici apa calda....si suntem cu toate acestea cu datoriile la zi. Sotul meu a fost la sediul dvs din Navodari si i s-a spus ca nu poate de unul singur sa faca demersurile ptr a avea factura individuala, si chiar cu toate acestea tot se va intrerupe apa daca alti rau platnici nu vor plati!!! As dori un raspuns si o solutionare a problemei cat mai repede cu putinta!!! Dorobantu Alexandra