RATC. Se modifică traseul autobuzelor 43. Vezi aici pe unde vor circula

1

job

Căutăm colaboratori pentru un proiect de mărime națională. Nu este necesară experiența,ci doar un calculator si conexiune la internet. Activitatea este foarte ușoară si constă in publicare de anunțuri o ora pe zi. Venit 100-285 de euro in funcție de timpul alocat, plus scrisoare de recomandare dupa 3 luni de activitate si instruire gratuită. Pentru mai multe informații trimiteți un e-mail cu titlul ''INFO'' la adresa: bumblidia@gmail.com