RATC pune în circulaţie o nouă linie de autobuze spre Mamaia

1

Faceti un lucru bine facut

Faceti domnule Director un lucru bun pana la capat .Desfiintati si Delfinul ,traseu care circula tot degeaba -cu cele 2 autobuze plus cele de pe linia 100 ,sa asigurati o frecvenuta de 20 minute.Daca punem la socoteala si autobuzele de pe linia 100 C de la Gara si pana la Satul de vacanta frecventa va fi de 10 minute- o frecventa buna in comparatie de exemplu cu linia 48 unde autobuzele seara circula la un interval de 30 minute. La o frecventa de 25-35 minute nimeni nu va astepta autobuzul deoarece microbuzele au o ritmicitate de 3 minute .Daca frecventa nu se modifica oricum este un lucru bun deoarece constantenii si turistii au o legatura directa Gara- Mamaia.