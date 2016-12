RATC nu va mai elibera abonamente cu reducere de 50% pentru elevi

3

discriminare

Aceasta masura este discriminatorie! Elevul nu mai este elev daca este in vacanta? Doctorul nu mai este doctor daca este in concediu? Profesorul nu mai este profesor daca este in concediu? De banii economisiti( daca nu va luati flori) impartiti in plm sapun pensionarilor care au reducere100%. Dobitocilor elevii vor creste si vor avea drept de vot...si vor vota legea care va va baga pe toti la puscarie asa cum meritati!!!! Momiti pensionarii ca sa mai luati un vot....pana atunci!