RATC Constanţa, pe butuci! Şoferii cer Primăriei eliminarea microbuzelor maxi-taxi de pe trasee

RATC Constanța, pe butuci! Șoferii cer Primăriei eliminarea microbuzelor maxi-taxi de pe trasee

Transportul în comun în Constanța a fost împărțit de ani de zile în două tabere: autobuzele RATC și microbuzele particulare. Războiul a fost alimentat de autoritățile locale, care au permis firmelor de maxi-taxi să intre pe traseele autobuzelor Regiei de Transport în Comun Constanța și să introducă tarife sub prețul biletelor RATC. Mai mult decât atât, nici nu au verificat dacă activitatea companiilor de maxi-taxi se desfășoară în deplină legalitate.În schimb, pentru a se spăla de păcate în fața RATC, au preferat să plătească din banii publici gratuitățile pentru pensionari, atât cât regia să rămână pe linia de plutire. Din păcate, însă, soco-teala din birou nu s-a nimerit, așa că RATC este pe punctul de a ajunge pe butuci. Regia este înglodată în datorii, șoferii au ajuns la capătul puterilor, iar parcul auto este învechit.Mai mult decât atât, angajații RATC amenință cu proteste, dacă autoritățile locale nu vor lua măsuri pentru redre-sarea regiei. Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe din cadrul RATC a anunțat că organi-zează, pe 2 septembrie, un miting în fața Primăriei Constanța pentru a atrage atenția asupra situației grave în care se află RATC. Potrivit liderului de sindicat, Gheorghe Bogdan, este vorba despre o manifestație pașnică, la care vor participa aproximativ 80 de salariați.Făgădău promite control financiar la RATCDe cealaltă parte, Sindicatul Liber Transport în Comun Constanța, care se consideră sindicatul reprezentativ al RATC, se dezice de protestul colegilor săi, de la începutul lui septembrie, însă spune că a început demersurile revendicative pe cale diplomatică încă de luna trecută. „Am transmis un memoriu primarului Decebal Făgădău, prin care solicităm analiza situației economice financiare a RATC Constanța, găsirea de soluții comune pentru redresarea pe plan financiar a regiei, eventual reeșalo-narea datoriilor, creșteri salariale ca urmare a aplatizării salariilor odată cu creșterea salariului minim pe economie. De asemenea, am cerut aplicarea Legii nr. 92/2007, art. 1, privind transportul local, eliminarea concurenței neloiale din partea firmelor de maxi-taxi și achi-ziționarea de autobuze noi, dimen-sionate pe număr de călători cu trama stradală”, a declarat Viorel Gabriel Neagu, președintele sindicatului Liber Transport în Comun Constanța.Tensiuni între salariații RATCPotrivit acestuia, reprezentanții sindicatului au avut deja o întâlnire cu primarul Făgădău care ar fi dat asigurări că va discuta cu factorii de decizie din regie și va asigura buget pentru efectuarea auditului solicitat.„Noul comitet executiv al Sindicatului Liber Transport în Comun Constanța a colaborat și cooptat în toate demersurile și acțiunile întreprinse și Sindicatul Profesional al Transportatorilor și Activităților Conexe, dar cu privire la adunarea publică din data de 2 septembrie 2016 nici măcar nu am fost întrebați dacă vrem să participăm.Considerăm că acțiunea sindicatului nereprezentativ este tardivă și iese din tiparele luptei sindicale. Sindicatul reprezentativ cunoscând mult mai bine problemele sindicaliștilor luptă pentru a apăra toate drepturile câștigate în conformitate cu legea sindicatelor și a conflictelor de muncă”, a mai spus liderul sindical Viorel Neagu.