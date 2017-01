Rata şomajului va creşte la 8,9% în 2009

Rata șomajului va crește la 8,9% în 2009

Ştire online publicată Miercuri, 06 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că rata șomajului va crește de la 4% în 2008 la 8,9% în acest an, pentru ca în 2010 să ajungă la 9,7%, iar în 2011 să se reducă la 7,7%. Estimările FMI se situează peste previziunile Comisiei Naționale de Prognoză (CNP) și ale Comisiei Europene. Astfel, rata șomajului estimată de CNP pentru finele acestui an este de 6,8%, în timp ce Comisia Europeană a revizuit, luni, în urcare prognoza la 8%. Rata șomajului în martie a fost de 5,6%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare comparativ cu luna anterioară, în total fiind înregistrați 513.621 de șomeri, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Conform estimărilor Biroului Internațional al Muncii, numărul șomerilor în acest an se va ridica la 795.000, față de 575.000 în anul precedent, iar în 2010 va scădea ușor, la 770.000.