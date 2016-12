Rata mare a inflaţiei scumpeşte şi apa potabilă

1

Cadru M.A.I dat afara pentru luare de mita, pus pe functie de conducere la RAJA

In atentia presedintelui Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorului Resurse Umane. Cum poate un fost ofiter de politie implicat in luare de mita probata si arestat, sa ocupe o functie ce implica impartirea dreptatii in cadrul SC RAJA SA?! Va rugam sa luati in considerare acest aspect, si indreptarea situatiei de fapt. Va multumim! Inspectorul Socoliuc.