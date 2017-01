Răsfăţ de zile mari, la cel mai tare eveniment de frumuseţe şi modă de la Constanţa

Răsfăț de zile mari, la cel mai tare eveniment de frumusețe și modă de la Constanța

În cadrul centrului comercial City Mall, a fost amenajat un loc în care s-au desfășurat work-shop-uri de make-up, hairstyling, consiliere vestimentară, estetică și nutrițională și unde au avut loc demonstrații sportive pentru un stil de viață frumos și sănătos. Astfel, constănțencele au beneficiat de sesiuni gratuite de înfrumusețare, consiliere cu specialist în estetică, nutriție, sport de la companii precum Farmec, Cellulem Block, Douglas, Best E-fit, Școli de make-up și nu numai. Acestea au făcut cunoștință și cu un stilist personal care le-a consiliat în privința alegerii ținutelor, a accesoriilor și a detaliilor pentru a obține ținuta perfectă, toate acestea fiind prezentate printr-o demonstrație live. „Acesta este un eveniment inedit pentru Constanța, având în vedere că este interactiv, un eveniment la care nu arătăm doar broșuri și vindem produse, ci oferim consiliere în modă, frumusețe și sport”, a precizat Cristiana Dima, manager Media Zoom.Printre atracțiile evenimentului, s-a numărat și aparatul Best E-Fit, care folosește cea mai avansată tehnologie EMS - electrostimularea musculară. „Este vorba despre o tehnologie modernă, ce este folosită cu succes în medicină și cosmetică. De data aceasta, tehnologia de electrostimulare EMS este folosită într-un concept nou, îmbinată cu mișcarea. Cu diferite mișcări de aerobic sau fitness, rezultatele sunt extra-ordinare. Se lucrează toate grupele de mușchi simultan și în felul acesta se face și o economie de timp”, a explicat Dorina Cușa, reprezentantul Best E-Fit.De la eveniment, nu au lipsit nici invitații speciali, precum Dana Rogoz sau stilista Kate, care au stat de vorbă cu doamnele prezente la mall și le-au dat sfaturi de modă și frumusețe. „Cred că este foarte importantă educația pe care am primit-o în familie, care m-a învățat că în viață trebuie să alegi să iubești orice: partenerul de viață, meseria, pasiunile, și pentru asta să riști chiar dacă nu-ți va fi confortabil. Am o admirație pentru cei care aleg să facă lucrurile din dragoste și pasiune și nu aleg să facă un job pur și simplu. Referitor la modă, indiferent că sunt sau nu mame, femeile trebuie să fie mai curajoase, să poarte lucruri pe care nu au îndrăznit să le poarte. Să poarte kaki, roz pal, albastru, portocaliu, să poarte vestele de blană și franjuri, să poarte ceea ce le face să se simtă bine în pielea lor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dana Rogoz, blogger de modă.Alte mărci prezente la eveniment au fost Gerovital, cu două game de produse pentru femei și bărbați, nou-lansate pe piața cosmeticelor, dar și Cellulem Block, cu aparatură pentru slăbit și înfrumusețare. Cea care a încheiat evenimentul a fost nutriționistul Cătălina Rudencu, medicul care le-a explicat doamnelor că, fără o dietă sănătoasă, nimic din ceea ce poartă nu va avea strălucire. „Un aspect plăcut începe cu o viață sănătoasă, cu o dietă echilibrată și, desigur, cu multă mișcare. Mare atenție la alimentația haotică pe care, din lipsă de timp sau comoditate, multe dintre doamne o neglijează, ajungând astfel la dezechilibre în organism și la kilograme în plus”, a precizat medicul.