Disperare printre locuitorii din Poarta 6

Rămân fără case din cauza TIR-urilor

Constănțenii care locuiesc pe B-dul 1 Mai (vechi) spun că au ajuns la capătul răbdării. Noapte de noapte, casele se clatină din temelii, din cauza trepidațiilor produse de TIR-urile care trec, în viteză, dinspre și înspre Poarta 6 a Portului Constanța.Bulevarul 1 Mai (vechi) este tranzitat, zi și noapte, de TIR-urile care intră și ies din Portul Constanța, pe la porțile 5 și 6. Practic, aceasta este singura cale de acces pentru camioanele care merg spre Poarta 6, spre disperarea localnicilor din zonă, care se plâng că au ajuns să trăiască un calvar. Casele sunt în pericol să se dărâme, din cauza trepidațiilor, iar șoferii, parcă nepăsători, circulă cu viteză și în timpul nopții.Are toți pereții casei crăpațiIon Aldea are 80 de ani și privește cu îngrijorare cum, de la an la an, pereții casei în care trăiește împreună cu soția lui, acum bolnavă, se crapă mai tare. „Uitați ce mi-au făcut cei cu TIR-urile. Trec zi și noapte, casa se clatină, iar pereții s-au crăpat. Este dezastru, pentru că trec cu viteză mare, zici că se dărâmă casa. Și așa este de vreo patru ani. Ne-am plâns cui am putut și noi, dar nu ne-a luat nimeni în seamă”, ne-a spus octogenarul, arătându-ne cum toții pereții casei sunt brăzdați de crăpături din ce în ce mai lungi. „Ne-am plâns și la primărie, dar nu s-a făcut nimic. Le-am spus și șoferilor de camioane, dar știți ce mi-au răspuns? Că ei lucrează la patron și nu-i interesează, au termene limită de respectat”, a continuat bătrânul.Zgomot infernal toată noapteaAceeași reclamație a făcut-o și Victoria, o altă locatară din zonă. „Nimeni nu mai dă nicio importanță vitezei cu care circulă noaptea, pe B-dul 1 Mai (vechi), TIR-urile care ies din Poarta 6. Intră cu viteză în gropile din șosea și ne dărâmă casele, dar nimeni nu ia nicio măsură. Să instaleze un radar sau niște limitatoare de viteză, ceva, că nu se mai poate. De exemplu, în dreptul stației Plopilor sunt gropi în șosea și toată noaptea ni se clatină casele din temelii, pentru că aceste TIR-uri nu respectă limita de viteză. Cine ne repară casele?”, ne-a sesizat cititoarea ziarului.La rândul său, Osman, unul dintre locatarii blocurilor din apropierea Porții 5, spune că nu există dimineață în care șoferii TIR-urilor să nu apese accelerația. „Eu ies dimineața din casă la 4.30 și până vine mașina să mă ia, văd cum trec în viteză camioanele. Este infernal! Ziua merg încet, dar noaptea și spre dimineață, pentru că știu că nu prea se circulă, îi dau talpă. Fac un zgomot asurzitor”, a reclamat constănțeanul.Nu există bani pentru limitatoare de viteză!Locuitorii din zonă solicită autorităților să se ia măsuri: fie să se monteze limitatoare de viteză, pentru a-i împiedica pe șoferi să depășească viteza legală, fie ca zona să fie patrulată de un echipaj de poliție cu radar. „Să se verifice între orele 2.00 și 5.00 - 6.00 viteza cu care circulă mașinile”, a subliniat Victoria, în vreme ce vecinul ei a arătat că, în anii trecuți, un echipaj de poliție era prezent, aproape noapte de noapte, în dreptul intersecției dintre strada Plopilor și B-dul 1 Mai (vechi). „Nu au mai venit, nu au polițiști…”, s-a resem-nat constănțeanul.Oamenii sunt conștienți că problema se va reduce după ce va fi dată în folosință șoseaua de centură a Constanței, care va face legătura între DN 39 și Portul Constanța - Sud Agigea, dar le este teamă că, până atunci, vor rămâne fără locuințe.Am luat legătura cu reprezentanții Serviciului Sistematizare Rutieră și Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța. Aceștia au afirmat că nu sunt la curent cu problema semnalată de localnici, dar vor face cercetări. La rândul lor, reprezentanții Serviciului Poliției Rutiere Constanța au explicat de ce nu există limitatoare de viteză și radar în zonă. „Artera este destinată traficului greu, iar limita de viteză este de 50 km/oră. Cât privește limitatoarele de viteză, acestea se montează de către Primăria Constanța, iar, din datele noastre, momentan nu există fonduri suficiente pentru montarea lor. Referitor la realizarea unor controale în zonă, cu privire la depășirea vitezei, nu am realizat astfel de acțiuni pentru că autovehiculele nu pot dezvolta viteze mari din cauza condițiilor de trafic. Iar radarul este folosit cu precădere în zonele unde viteza excesivă a ge-nerat accidente grave de circulație”, a afirmat comisar șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere.