RAJA. Vezi aici ce zone din Constanţa rămân fără apă rece

Interventii

Este vorba de celebra lucrare de la intersectia AV cu Industriala/Cumpenei, unde s-au inceput lucrarile acum 1 an. Si desigur, nu s-a terminat. Zile intregi nu era nicio miscare, iar contractorul general a tot subcontractat, facandu-si aparitia o colectie de Gigei si Dorei de prin Ardeal, care, saracii, nu stiu ce sa faca. Au dat gauri, au mesterit vreo 6 luni, au astupat, apoi si-au dat seama ca au uitat un mastodont de bagat in pamant, iar eu spart, etc. Povestea continua!