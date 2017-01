RAJA trece la debranşări. Ce asociaţii debitoare rămân fără apă

RAJA trece la debranșări. Ce asociații debitoare rămân fără apă

Pentru perioada 24 - 27 iunie 2014, 71 de asociații de proprietari din Năvodari, Medgidia și Constanța sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de aproape 400.000 de lei către S.C. RAJA S.A.Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizare pot încheia convențiile de facturare individuală.„Măsură cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal, sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, a explicat purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Iată lista datornicilor din Năvodari: A.P. RA3, str. Rândunelelor, 3.014 lei, președinte Vasile Dulca, administrator Vasilica Mitu; A.P. Cabana M1 M2, str. Cabanei nr. 4, 3.068,35 lei, președinte V. Măgureanu, administrator Geta Gheorghe; A.P. P9, str. Pescărușului nr. 95, 3.155,99 lei, președinte Vasile Danciu, administrator Maria Enica; A.P. F Tașaul, str. Nufe-rilor, 3.161,39 lei, președinte Constantin Cojocaru, administrator Ani Vasile; A.P. 21 Est, str. Meduzei, 3.220,64 lei, pre-ședinte Petre Gheorghe; A.P. 66 Sud, str. Crinului nr. 4, 3.256,39 lei, președinte Marilena Maxim, administrator A. Cozianu; A.P. Bl. C4. Nato, str. Cabanei nr. 5, 3.284,18 lei, președinte Anica Diaconu, administrator Petrică Gonaciu; A.P. 2 Sud, Aleea Liliacului nr. 8, 3.305,12 lei, președinte Gheorghe Neagu, administratorAlina Clim; A.P. Bl. 64, str. Panseluțelor nr. 2, 3.421,59 lei, președinte Rodica Hritcu; A.P. Bl. 54, str. Midiei, 3.500,35 lei, președinte Carmen Dincă; A.P. Ghioceilor, 3.636,67 lei, președinte Chira Sascău, administrator F. Meres; A.P. Bl. 24 Sud, str. Rândunelelor nr. 2, 3.637,47 lei, președinte DANIELA Dascălu; A.P. 11 Est, str. Meduzei nr. 2, 3.649,37 lei, președinte Maria Vișan, admi-nistrator Ani Vasile; A.P. Pan-seluțelor, str. Panseluțelor nr. 67, 3.771,28 lei, președinte Vasilica Nedu, administrator Netuța Matei; A.P. Pescărușului 90, str. Pescăruș nr. 90, 3.835,38 lei, președinte Pavel Condurache, administrator Geta Gheorghe; A.P. Metrou, str. Constanței nr. 21, 3.903,02 lei, președinte Aurica Dima, administrator Constanța Rusu; A.P. 3 Sud, str. Rândunelelor nr. 14, 3.938,29 lei, președinte Vasile Geamăn, administrator Alina Clim; A.P. 30 Est, str. Delfinului nr. 6, 4.261,92 lei, președinte Stelian Talpac, administrator Ioana Pătrașcu; A.P. Rândunica, str. Rândunelelor nr. 2, 4.350,09 lei, președinte Mihai Iacob, administrator Gabriela Raită; A.P. M2A, str. Midiei nr. 9, 4.357,36 lei, președinte Mirela Dogaru, administrator Maria Enica; A.P. 33 Est, str. Meduzei, 4.400,01 lei, președinte Florin Petre, administrator Tamara Baltoi; A.P. P7 - P10, str. Pes-cărușului, 4.521,65 lei, pre-ședinte Marian Macagiu, admi-nistrator Livia Iordache; A.P. Bl. RA1, str. Rândunelelor nr. 17, 5.019,19 lei, președinte Stelică Chiriac, administrator F. Mereș; A.P. Bl. B1, str. Nuferilor nr. 3, 5.021,54 lei, președinte L. Gălușcă, administrator Geta Gheorghe; A.P. Nufărul 34 Est, str. Nuferilor nr. 10, 5.183,98 lei, președinte Manole Badea, administrator Viorica Simion; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, 5.990,5 lei, președinte Tamara Baltoi; A.P. 25 Est, str. Brotăcei nr. 3, 6.301,11 lei, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dăscălașu; A.P. A9 Peco, str. Albinelor nr. 17, 7.025,51 lei, președinte Mihail Besnea, administrator Gabriela Raită; A.P. 12 Est, str. Meduzei, 7.283,83 lei, președinte C-tin Dumitrașcu, administrator Maria Omocea; A.P. 12 Midia, str. Midiei nr. 10, 7.601,76 lei, președinte Augustin Căpitanu, administrator Geta Gheorghe; A.P. Vulturul, str. Ogorului, 8.632,18 lei, pre-ședinte Ilie Mitaru, administrator G. Nicolae; A.P. Bl. R1, R2, R3, R4, str. Rândunelelor, 10.258,04 lei, președinte Ion Alexandru, administrator Vasilica Mitu; A.P. 2E, str. Constanței, 11.049,37 lei, președinte Suzana Foca, Aneta Panus; A.P. G1, str. Cabanei nr. 18, 11.447,18 lei, președinte R. Dumitrache; A.P. Cristal 5, str. Liliacului, 11.528,36 lei, președinte N. Zugravu; A.P. Peco, str. Albinelor nr. 17, 19.601,63 lei, președinte M. Măgureanu, administrator Tamara Baltoi; A.P. 13 Est, str. Meduzei, 20.080,35 lei, președinte D. Mârlăneanu, administrator Ani Vasile; A.P. 15 Est, str. Meduzei, 35.042,09 lei, președinte Gheorghe Postea, administrator Maria Omocea.În Medgidia, pe lista rușinii figurează: A.L. Bl.VS9, 10, 13, str. Podgoriilor nr. 23, 2.695,91 lei, președinte Constantin Bamboi, administrator Maria Peniu; A.L. Bl. VS 8, str. Podgoriilor 16, 2.565,35 lei, președinte C. Constantinescu, administrator Erol Amet; A.P. Bl. R2, str. Rahovei nr. 56, 5.063,96 lei, președinte și administrator Alex. Badea; A.P. Bl. RN1, 2, G1, RM3, str. Radu Negru nr. 3, 5.615,57 lei, președinte Constantin Matei, administrator Sorin Ciobanu; A.P. Bl. R12 Sc. A+B, str. Rahovei, nr. 10, 2.722,08 lei, președinte Ghe. Chitcarof, administrator Gabi Ioanițescu; A.P. Bl. R6, str. Fund Rahovei 2, 11.089,97 lei, președinte și administrator Costică Leonte; A.P. Bl. A8 Nord, str. Independenței nr. 73, 7.207,87 lei, președinte B. Gheorghe, administrator Ionică Cristea; A.P. Bl. R13, str. Rahovei nr. 14, 1.793,10 lei, președinte Nicu Roșu, administrator Angela Pătraș; A.P. Bl. 32 Siloz, str. Silozului, 2.913,56 lei, pre-ședinte Daniela Olteanu, administrator Ionica Cristea; A.P. Bl. R4, Sc. A+B, str. Rahovei nr. 50, 5.488,39 lei, președinte Florica Dumitru, administrator Marin Văleanu; A.P. Bl. RN3, str. Radu Negru 5A, 1.564,90 lei, președinte Victor Ardeleanu, administrator Lenuța David; A.P. Bl. P3, str. Piațeta Decebal nr. 6, 1.528,31 lei, președinte Irfan Dede, administrator Elisabeta Bucur; A.P. Bl. C1 Nord, str. Independenței 73, 1.522,70 lei, președinte C. Moldoveanu, administrator Dalia Enache; A.L. Bl. 30 Sc. B+C, str. Poporului 1T, 2.546,19 lei, președinte Maria Stai-cu, administrator Petre Varvara; A.P. B. TV2, str. T. Vladimirescu 10, 2.122,38 lei, președinte Constantin Oprea, administrator Ionica Cris-tea; A.P. Bl. 23 Ind, str. Independenței, 3.915,86 lei, președinte Traian Nisipeanu; A.P. Bl. TV1, str. T. Vladimirescu nr. 8, 2.501,52 lei, președinte Felicia Stan, administrator Ionica Cristea; A.P. Bl. P10, str. Poporului nr. 32, 1.798,81 lei, președinte Ghe. Nichifor, admi-nistrator Elisabeta Bucur; A.P. Bl. LS1, str. Poporului 1, 5.148,23 lei, președinte și administrator Manuela Haas; A.P. Bl. A3 Nord B+C, str. Independenței nr. 71B, 2.496,99 lei, președinte L. Bolovotencu, administrator Petrică Vasile; A.P. Bl. A9 Nord, str. Independenței nr. 73C, 12.551,26 lei, președinte George Cojocaru, administrator Ionica Cristea; A.P. Bl. DC3, str. Dumitru Chicoș nr. 5, 2.024,84 lei, președinte Marioara Istrate, administrator Elena Bălăceanu; A.L. Bl. MS. 1, 2, 3, 4, str. Independenței, 3.695,54 lei, administrator Marian Carasis; A.P. Bl. P2+D1, str. Piațeta Decebal nr. 3, 3.404,00 lei, președinte Claudiu Ciortan, administrator Elisabeta Bucur; A.L. Bl. P16, str. Poporului nr. 15, 2.505,57 lei, președinte Ghe. Ciobanu, administrator Cristina Aparas; A.P. Bl. VS 23, str. Mihai Btavu 15, 4.817,91 lei, Florica Ioancea, administrator Titița Ghiță.În Constanța, sunt avizate pentru debranșare asociațiile A.P. 450 Bl. PA6A, PA6B, str. Ion Rațiu nr. 1B, 5.890 lei, președinte Ion Croitoru; A.L. 245, str. Unirii nr. 70, 11.876,38 lei, președinte Ion Mărăcine, administrator E. Bucureș-teanu; A.P. G. M. 56F, str. Ghe. Marinescu nr. 56, 3.566,56 lei, președinte Carmen Giantău; A.P. Doruleț, str. Vârful cu dor nr. 1, 2.000 lei, președinte Gheorghe Bocancea, administrator F. Toader; A.P. 468, str. Aurel Vlaicu nr. 15, 2.156,96 lei, președinte Lucica Tudor; A.P. 145, Aleea Egretei nr. 8, 3.822,87 lei, președinte Maria Prescornita, administrator Vasilica Radu și A.P. 799, str. Soveja nr. 47, 3.713,58 lei, președinte Andrei Covaci și administrator V. Stroescu.