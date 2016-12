RAJA lansează un ultim apel asociaţiilor din Năvodari

RAJA lansează un ultim apel asociațiilor din Năvodari

La ora actuală, SC RAJA SA Constanța este forțată să recurgă la măsura drastică de debranșare a asociațiilor pentru recuperarea creanțelor.„Printre cele mai mari debite, dar și întârzieri la plata facturilor de la nivelul asociațiilor / blocurilor se înregistrează la Năvodari. Pentru recuperarea acestor creanțe, SC RAJA SA a întreprins toate măsurile legale. Mai mult, de aproape trei ani, periodic au fost organizate diverse întâlniri cu reprezentanții asociațiilor pentru încheierea convențiilor de facturare individuală, întâlniri la care au participat și reprezentanții primăriilor. Pe lângă transmiterea de zeci de invitații către asociații pentru încheierea acestor convenții, au fost făcute și acțiuni, în care reprezentanții RAJA s-au deplasat în teren și au avut întâlniri cu proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor debitoare. În urma acestor eforturi, făcute susținut de aproape trei ani, din cele 231 de asociații, doar 27 au încheiat convenții de facturare individuală până la data de 31 decembrie 2012", precizează Irina Oprea, purtătorul de cuvânt al SC RAJA SA.Încă din luna ianuarie a acestui an, pentru Năvodari, au fost avizate pentru debranșare 122 de asociații pentru o creanță de peste 300.000 lei. Aceleași asociații au fost din nou notificate și avizate și în luna următoare. În urma somațiilor, notificărilor de plată, dar și a avizărilor pentru debranșare, cele mai multe asociații și-au achitat debitele restante la data de 31 decembrie 2013. Mai mult, în februarie anul curent, cu sprijinul Primăriei Năvodari, au fost organizate mai multe întâlniri cu proprietarii de apartamente din cadrul acestor asociații, întâlniri ce s-au desfășurat la Casa de Cultură din Năvodari și au avut ca temă procedura de încheiere a conven-țiilor de facturare individuală.Pe lângă aceste întâlniri, reprezentanții asociațiilor au fost invitați nominal la sediul RAJA din Năvodari pentru a încheia convențiile de facturare individuală. Toate aceste demersuri au făcut ca doar două din cele 122 de asociații să încheie aceste convenții. În conti-nuare, 28 de asociații din cele 122 înregistrează către RAJA debite de peste 80.000 lei. Acestea au fost avizate pentru debranșare pentru această săptămână.„Dând dovadă încă o dată de înțelegere și pentru a veni în sprijinul proprietarilor de apartamente de la nivelul acestor asociații, SC RAJA SA mai acordă un ultim termen de o săptămână celor 28 de asociații, pentru a încheia con-vențiile de facturare individuală. În cazul în care, până pe data de 26 martie 2013, cele 28 de asociații nu încheie convențiile de facturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșate de la sistemul de alimentare cu apă și canalizare”, a mai explicat reprezentantul RAJA.Iată asociațiile restante: A.P. „Viitorul” Mării nr. 3, 4.315,78 lei, președinte S. Lepădatu, administrator F. Mototolea; A.P. O5, str. Ogorului, Bl. O5, 990,77 lei, administrator Silviu Sirghie; A.P. 12 Sud, str. Rândunelelor nr. 6, 2.880,83 lei, președinte A. Dobrescu, administrator Constanța Rusu; A.P. 13 Sud, str. Lalelelor nr. 2, 14.865,94 lei, președinte Ilie Pârlog, administrator R. Dumitrache; A.P. 16, str. Constanței nr. 16, 1.455,93 lei, administrator Adrian Popa; A.P. 20 Sud, str. Frunzelor nr. 14, 1.114,18 lei, președinte Vasile Baisan, administrator Polixenia Iancu; A.P. 21 Sud, str. Frunzelor nr. 16, 1.581,59, președinte Ioan Pohariu, administrator Olga Rus; A.P. 25 Est, str. Brotăceilor nr. 3, 1.675,05 lei, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dascălu; A.P. 33 Est, str. Meduzei, B. 33 Est, 3.691,21 lei, președinte Florin Petre, administrator Tamara Baltoi; A.P. A9 PECO, str. Albinelor nr. 17, 5.113,24 lei, președinte Mihai Besnea, administrator Gabriela Raită; A.P. Bl. RA1, str. Rândunelelor nr. 17, 3.307,91 lei, președinte Stelică Chiriac, administrator Gabriela Raită; A.P. F Tașaul, str. Nuferilor, Bl. F, 857,95 lei, președinte C. Cojocaru, admi-nistrator Ani Vasile; A.P. F1, str. Frunzelor, Bl. F1, 2.165,04 lei, administrator Silviu Sirghie; A.P. Familia, str. Delfinului nr. 5, 1.410,59 lei, președinte Petre Roșu, administrator Leonora Mișca; A.P. Fulger, str. Cabanei nr. 2, 820,4 lei, președinte A. Ghițulescu, administrator Tamara Baltoi; A.P. G Tașaul, str. Frunzelor nr. 11, 8.394,31 lei, președinte A. Cojocaru, administrator Tudorel Meirosu; A.P. Ghioceilor, Bl. 58, Sc. C, 2.542,04 lei, președinte Chira Sascau, administrator Florentina Meres; A.P. H5, str. Constanței, Bl. H5, 2.142,24 lei, președinte Claudiu Bontaș, administrator Daniela Baltoi; A.P. Irisului, str. Crinului FN, Bl. 60, 1.210,97 lei, președinte M. Georgescu, administrator Mariana Horea; A.P. Legmas Crângașu, str. Mării nr. 5, 2.457,35 lei, președinte Ioan Albina, administrator Tamara Baltoi; A.P. Locato C4, str. Culturii, Bl. C4, 939,28 lei, președinte I. Băjenaru, administrator Gabriela Raită; A.P. O7 Sc. A, B, str. Ogorului, Bl. O7, 2.148,03 lei, președinte Ion Chițu, administrator Gabriela Raită; A.P. Ogorului O4, str. Ogorului, Bl. O4, 1.660,51 lei, președinte V. Tănase, administrator Tamara Baltoi; A.P. Panseluțelor, Al. Panseluțelor nr. 1, 1.548,82, președinte Vasilica Nedu, administrator R. Dumitrache; A.P. Parcului 46, Al. Parcului nr. 2, 1.152,65 lei, președinte M. Tarcolea, administrator Tamara Baltoi; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, 1.831,46 lei, președinte Mihai Scânteie, administrator Tamara Baltoi; A.P. Rândunica, str. Rândunelelor nr. 2, 2.055,03 lei, președinte Mihai Iacob, administrator Gabriela Raită; A.P. „Central”, Bl. C3, Sc. B, 5.636,69 lei, președinte Costică Lucan, administrator D. Paraschiv.