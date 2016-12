RAJA Constanţa, prezentă la Expo Apa 2014

RAJA Constanța, prezentă la Expo Apa 2014

În perioada 16 - 18 iunie 2014, Asociația Română a Apei și Patronatul Apei organizează, la Palatul Parlamentului, un complex de manifestări reunite în cadrul celei de-a 16-a ediții „Expo APA” - Forumul Regional al Apei Dunărea - Europa de Est.În fiecare an, evenimentul reușește să adune peste 1.500 de reprezentanți ai operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare, autorităților centrale și locale, institutelor de învățământ superior și de cercetare, organizațiilor internaționale de profil, celor mai mari companii producătoare de tehnologii și echipamente de profil. Ca în fiecare an, la expoziție va fi prezentă și compania constănțeană RAJA.Printre participanții de anul acesta, se numără și Eugen Teodorovici - ministrul Fondurilor Europene, Attila Korodi - ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Valeriu Zgonea - președintele Camerei Deputaților, Doru Ciocan - președintele Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunale, Johannes Hendrik Mattheus Van - ambasadorul Olandei, Ger Bergkamp - director executiv Asociația Internațională a Apei (IWA), Ivan Ivanov - președintele Asociației Apei din Bulgaria, Constantin Becciev - președintele Asociației Apă - Canal din Moldova, Phillip Giantris - director executiv Asociația Apei din Albania, Gyula Csak - director Asociația Apei din Ungaria și Maslak Victor - președintele Asociației Apei din Ucraina.În cadrul complexului de manifestări Forumul Regional al Apei Dunărea-Europa de Est, sunt programate o serie de manifestări și reuniuni, pe diverse teme de actualitate cum ar fi Conferința Tehnico-Științifică „Performanța în serviciile apă-canal”, Programul Operațional Sectorial de Mediu, Ciclul 2014 - 2020, reforma în sectorul apei, în plan intern și extern - seminar susținut de reprezentanții ANRSC, Seminarul Tinerilor Profesioniști - Young Water Professionals Romanian Chapter și diverse mese rotunde cu specialiștii din domeniu pe tematici specifice sectorului.La aceste reuniuni, participă anual profesioniști din domeniul apei, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, dar și oameni de afaceri din România și străinătate, realizându-se premisele inițierii și dezvoltării schimbului de experiență necesar asigurării dezvoltării sectorului de apă.Ca în fiecare an, și acum în 2014, va avea loc și „Expoziția Internațională specializată de utilaje, echipamente și tehnologii de tratare a apei și apelor uzate”, expoziție care, sub titlul generic „De 16 ani împreună”, a reușit să aducă laolaltă aproape 100 de expozanți din rândul celor mai renumite firme producătoare de echipamente și tehnologii, din peste 20 de țări Germania, Olanda, Franța, Italia, Rusia, Turcia, Polonia, etc.