RAJA alege un nou furnizor de energie electrică

Ieri a avut loc deschiderea ofertelor pentru încheierea noului contract de furnizare a energiei electrice pentru RAJA Constanța. Regia are nevoie de 42.000 MW pe an. RAJA Constanța a declanșat procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică a energiei elec-trice necesară desfășurării activității acestei regii de interes județean. Energia care va fi achiziționată – 42.000 MW/an - urmează a fi livrată către 41 de puncte de lucru ale RAJA situate în localitățile Constanța, Ovidiu, Albești, Mangalia și Eforie. Regia a trimis invitații pentru participare la licitație către cele 146 de firme furnizoare de energie electrică înregistrate la ANRE. Din păcate, doar opt societăți au achiziționat caietul de sarcini, iar dintre acestea numai două au depus oferte: S.C. Enel Dobrogea S.A. și S.C. Enol S.A. București. Deschiderea ofertelor celor două societăți a avut loc ieri, în fața reprezentanților firmelor respective, a reprezentanților mass-media. În urma deschiderii ofertelor a reieșit clar o diferență de preț între cele două societăți din domeniul energiei. Astfel, S.C. Enol S.A. București oferă electricitate la un tarif de 0,2555 lei kw/h (0,015 euro) și 255,45 lei MW/h, la care se adaugă TVA-ul și accizele aferente, în timp ce italienii de la Enel au stabilit un preț de 0,270 lei kw/h (270 lei MW/h), la care vor fi adăugate TVA-ul și accizele. În privința termenelor de plată, Enol a propus o facturare la fiecare 30 de zile, pe când Enel la 40 de zile, firma bucureșteană stabilind și un procent de anticipație de 30% (la oferta Enel acesta nu există). „În urma deschiderii publice a ofertelor, vom analiza toată documentația depusă de către cele două firme și în termenul maxim de 90 de zile de la această dată vom stabili oferta câștigătoare”, ne-a declarat Aurel Presură, director tehnic al RAJA, președintele comisiei de licitație.Ieri a avut loc deschiderea ofertelor pentru încheierea noului contract de furnizare a energiei electrice pentru RAJA Constanța. Regia are nevoie de 42.000 MW pe an. RAJA Constanța a declanșat procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică a energiei elec-trice necesară desfășurării activității acestei regii de interes județean. Energia care va fi achiziționată – 42.000 MW/an - urmează a fi livrată către 41 de puncte de lucru ale RAJA situate în localitățile Constanța, Ovidiu, Albești, Mangalia și Eforie. Regia a trimis invitații pentru participare la licitație către cele 146 de firme furnizoare de energie electrică înregistrate la ANRE. Din păcate, doar opt societăți au achiziționat caietul de sarcini, iar dintre acestea numai două au depus oferte: S.C. Enel Dobrogea S.A. și S.C. Enol S.A. București. Deschiderea ofertelor celor două societăți a avut loc ieri, în fața reprezentanților firmelor respective, a reprezentanților mass-media. În urma deschiderii ofertelor a reieșit clar o diferență de preț între cele două societăți din domeniul energiei. Astfel, S.C. Enol S.A. București oferă electricitate la un tarif de 0,2555 lei kw/h (0,015 euro) și 255,45 lei MW/h, la care se adaugă TVA-ul și accizele aferente, în timp ce italienii de la Enel au stabilit un preț de 0,270 lei kw/h (270 lei MW/h), la care vor fi adăugate TVA-ul și accizele. În privința termenelor de plată, Enol a propus o facturare la fiecare 30 de zile, pe când Enel la 40 de zile, firma bucureșteană stabilind și un procent de anticipație de 30% (la oferta Enel acesta nu există). „În urma deschiderii publice a ofertelor, vom analiza toată documentația depusă de către cele două firme și în termenul maxim de 90 de zile de la această dată vom stabili oferta câștigătoare”, ne-a declarat Aurel Presură, director tehnic al RAJA, președintele comisiei de licitație.