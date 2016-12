Radu Mazăre dă vina pe alţii pentru că nu-şi face treaba

Radu Mazăre dă vina pe alții pentru că nu-și face treaba

În ultimii ani, Mamaia a devenit o aglomerare urbană, fiecare bucățică de spațiu verde fiind destinată ridicării unei construcții, sub oblăduirea autorităților locale. Deși a avut grijă, ani la rând, să transforme Mamaia dintr-o stațiune turistică într-un cartier aglomerat al Constanței, primarul Radu Mazăre se „împiedică” de un utilaj de agrement, atunci când împrejurările o cer. Căci nu se poate să nu remarcăm cum, după o perioadă în care autorităților locale li s-a atras atenția, insistent, asupra surpării străzii Traian și a pericolului reprezentat pentru populația din zonă, edilul spune scurt că autoritățile vor „astupa groapa”, expediind problema, iar în ziua următoare își îndreaptă atenția asupra a ceea ce consideră el că este o construcție ilegală din Mamaia, deplasându-se personal pentru a o arăta cu degetul. Acuzațiile edilului-șef Radu Mazăre Astfel, vineri la amiază, Radu Mazăre, însoțit de un alai format din viceprimarul Gabi Stan și inspectori de la Direcția de Control a primăriei, a ținut morțiș să arate presei cum restul instituțiilor, în speță Inspectoratul Teritorial în Construcții și Administrația Bazinală a Apelor Dobrogea Litoral, nu-și fac datoria. Zis și făcut! În stilul caracteristic, s-a îndreptat țintă spre un circuit cu mașinuțe elec-tronice amenajat în apropierea hotelului Doina, s-a așezat pe o mașinuță „bușitoare”, s-a asigurat că dă bine la cameră și a declarat: „Nu suntem nici într-un parc de distracții, nici într-un loc amenajat în Satul de Vacanță, ci în stațiunea Mamaia. Pentru a amenaja așa ceva nu există nici autorizație de construcție, nici racorduri. Așa înțelege Elena Udrea să facă turism, tolerând astfel de construcții. Acum două luni a scos o ordonanță, cu surle și trâmbițe, prin care dădea dreptul Inspectoratului Teritorial de Construcții să poată amenda și să demoleze fără hotărâre judecătorească și uitați ce mașinuțe găsiți aici”. Edilul a continuat: „Noi (n.r. Primăria Constanța) am dat acum trei săptămâni o amendă, iar ITC-ul ar fi trebuit ca în 24 de ore să demoleze, conform ordonanței. Această construcție ar fi trebui să fie demolată de Apele Române sau de tanti Nuți, prin ITC. Noi putem doar să amendăm și să acționăm în judecată, dar procesul s-ar judeca la toamnă”. Răspunsul Inspectoratului Teritorial de Construcții Șeful ITC, Gigi Chiru, îl contrazice însă și spune că respectiva amenajare la care se face referire este un utilaj de agrement, iar cei îndreptățiți să ia măsuri sunt tocmai subordonații primarului. „Declarația primarului de astăzi (n.r. vineri) este cel puțin surprinzătoare. Acela este un utilaj de agrement și poate funcționa numai în baza unor autorizații emise de primărie și de ISCIR. Noi nu putem nici să verificăm, căci nu necesită autorizație de construcție. Fie că au sau nu autorizație de funcționare, primăria le poate suspenda activitatea”, a afirmat reprezentantul ITC. De altfel, în procesul verbal încheiat de inspectorii primăriei, cu numărul 103765, se menționează: „Au fost executate următoarele lucrări: montare utilaj metalic - circuit mașinuțe electrice (…) sprijinit pe suporți de lemn”. Primăria are în atribuții demolarea beach-barurilor ilegale Același proces verbal mai contrazice spusele primarului și referitor la data amendării firmei prinse în neregulă. Astfel, în procesul verbal se consemnează că este încheiat în 6 august 2010 și prevede o amendă de 10.000 de lei pentru firma SC Marcht I Kart Palas SRL. Ceea ce înseamnă că amenda nu a fost aplicată în urmă cu trei săptămâni, cum susținea primarul. Se arată însă că firma ar fi fost verificată pe 10 iulie, în jurul orei 19,30 - adică într-o sâmbătă seară (!). Referitor la Ordonanța 41/2010, invocată de primarul Radu Mazăre, reprezentantul ITC a subliniat că nu are drept consecință anularea responsabilității autorităților locale de a sancționa construcțiile ilegale. „Ordonanța 41/2010 a apărut ca o necesitate, urmare a faptului că erau autorități locale care nu-și făceau datoria. Drept pentru care atribuțiile de desființare a construcțiilor de pe domeniul public și privat au fost date și Inspectoratului Teritorial în Construcții. Dar nu înseamnă că primăria nu mai are aceste atribuții, prin Legea 50/1991. În continuare, construcțiile realizate pe domeniul public pot fi desființate prin act administrativ: adică emiterea unei somații, așteptarea unui termen legal, altă somație și, dacă nu se conformează, demolarea”, a afirmat Gigi Chiru. De altfel, Primăria Constanța a transmis ITC-ului adresa 97046/21.07.2010 prin care anunța că a depistat cinci beach-baruri ilegale pe plaja din Mamaia și a amendat firmele deținătoare. După cum a arătat Gigi Chiru, Primăria putea trece chiar și la demolare, nu trebuia să fie așteptat Inspectoratul Teritorial de Construcții pentru a îi face treaba.