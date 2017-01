RADET ţine cu dinţii de caloriferele consumatorilor

RADET ține cu dinții de caloriferele consumatorilor

Începând din acest an, debranșarea consumatorilor de la sistemul central de încălzire nu mai este permisă în absența unei surse alternative de energie termică. Pe de altă parte, obținerea aprobării de la RADET devine aproape imposibilă din cauza documentației stufoase și a aprobărilor care trebuie obținute de cei care doresc să renunțe la acest sistem. Proprietarul unui apartament din Constanța care dorește să se deconecteze de la sistemul central de încălzire trebuie să treacă printr-un adevărat calvar până la obținerea documentației. Încă de la început, trebuie precizat că, în cazul în care acesta locuiește pe o scară unde niciun vecin nu s-a debranșat anterior intrării în vigoare a noilor reglementări, nu are dreptul, din start, să recurgă la această variantă. În schimb, dacă printre ceilalți proprietari de apartamente sunt și persoane care s-au debranșat în anii trecuți, există o șansă. Nervi de oțel pentru a întocmi documentația În acest sens, solicitantul trebuie să depună o cerere tipizată la RADET. Totodată, șeful Biroului de Comunicare din cadrul RADET Constanța, Costică Dram, a declarat că trebuie să existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinație de locuință, vecinii de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală, tabel cu semnături care să aibă și ștampila asociației de proprietari. El a mai precizat că următorul act necesar constă într-o schiță cu amplasarea apartamentului față de vecinii afectați de deconectare, schiță care trebuie avizată de asociație. Următorul pas al celui care dorește să se debranșeze constă în semnarea unui angajament în care se menționează că este interzisă modificarea instalațiilor de încălzire centrală aferentă condominiului fără o documentație tehnică întocmită de un proiectant autorizat. De asemenea, mai este nevoie de un certificat financiar de la RADET din care să reiasă că solicitantul este cu plata la zi. Pe lângă toate aceste documente, solicitantul trebuie să plătească o taxă pentru devizul lucrărilor de debranșare în valoare de 110 RON precum și o taxă de constatare a deconectării în valoare de 20 RON. În altă ordine de idei, dacă se intenționează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul apartamentului, este obligatorie montarea de repartitoare de costuri. Pe de altă parte, cel care dorește să se debranșeze total trebuie să facă dovada unei surse alternative de energie termică, care nu poate consta în aer condiționat, calorifere electrice sau radiatoare.