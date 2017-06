RADET pregăteşte schimbări. Vor plăti constănţenii mai puţin pentru căldură şi apă caldă?

RADET pregătește schimbări. Vor plăti constănțenii mai puțin pentru căldură și apă caldă?

În baza acestei analize, s-a definit noua misiune a regiei, de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale și a unui impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la produce-rea energie termice până la utilizarea finală.De asemenea, au fost analizate mai multe scenarii de evoluție atât a factorilor externi, cât și a factorilor interni ai organizației și s-a fixat drept țintă ca în următorii cinci ani să se ajungă la un cost al energiei termice produse sau achiziționate pentru distribuție de 50 euro/gcal. în condițiile unei amprente de carbon minime.În aceste condiții, ne întrebăm: Se va ajunge ca populația să plătească mai puțini bani pe facturile de la întreținere? Vom avea o gigacalorie la un preț mai mic, așa cum se întâmplă în alte orașe din țară?Oamenii se gândesc acum dacă toate aceste schimbări pe care regia constănțeană le pregătește vor fi de bun augur sau nu, pentru că ei s-au săturat să plătească mereu pentru alții pierderile de pe rețea, s-au plictisit să stea să aștepte minute în șir proptiți de perete, până când vine apa caldă etc.„Vrem ca apa caldă să vină imediat după ce îi dăm drumul și nu peste jumătate de oră. De foarte multe ori, eu și familia mea am plătit o grămadă de apă irosită, pur și simplu, și asta doar pentru că a trebuit să așteptăm prea mult ca să se încălzească”, ne-a declarat Ion S., un constănțean nemulțumit.Așadar, conducerea regiei trebuie să lămurească populația cu privire la aceste aspecte, pentru ca populația să știe exact la ce să se aștepte pe viitor.La acest moment, reprezentanții RADET susțin că obiectivele pe termen scurt se referă la asigurarea condițiilor de funcționare la cel mai înalt standard de calitate și profesionalism al regiei, la asigurarea unei comunicări adecvate cu publicul și la concentrarea asupra soluționării problemelor legate de datoriile istorice ale regiei.În același timp, ca obiective strategice pe termen mediu, s-a stabilit să se evalueze condițiile de implementare a unei culturi eco-inovative și orientate către performanță a regiei. Nu în ultimul rând, se are în vedere evaluarea în scopul implementării tehnologiilor de distribuție a energiei termice cu recirculare și contorizare inteligentă până la nivelul fiecărui utilizator final, a tehnologiilor de producere a energiei termice pe baza energiei solare, a biomasei, a energiei eoliene combinate cu pompe de căldură. De asemenea, noile schimbări fac referire la tehnologiile de cogenerare folosind celule de combustie și a tehnologiilor energetice pe bază de hidrogen.Prezentarea publică a noii strategii a RADET Constanța se va face în cadrul evenimentului Constanța - Orașul Energiei Durabile 2017, care se va derula în perioada 19 - 23 iunie, în colaborare cu Primăria municipiului Constanța, Universitatea „Ovidius”, Asociația Zona Metropolitană Constanța, Clusterul „MedGreen” și Clusterul „Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră - 3D-BS”.