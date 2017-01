RADET „îngheaţă” furnizarea informaţiilor de interes public

RADET „îngheață” furnizarea informațiilor de interes public

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) se „străduiește” să ne transmită informații de interes public de mai bine de o săptămână. Indiferent de informația pe care vrei să o primești, trebuie să trimiți neapărat fax. „Așa se lucrează la noi”, ne răspund reprezentanții regiei. De parcă toți cetățenii au fax. Cu toate că există un birou de comunicare, informațiile ajung la presă după mult timp. Asta se întâmplă într-o perioadă în care toți constănțenii sunt interesați de activitatea regiei, de lucrările de modernizare și automatizare a punctelor termice. Am încercat și noi să aflăm informații despre automatizarea punctelor termice, valoarea facturilor pe luna decembrie, despre lucrările executate la sistemul de furnizare a agentului termic. Însă răspunsul se lasă așteptat. Au trecut zece zile de la prima solicitare și tot nu am primit răspuns. Motivele au fost diferite de fiecare dată: ba că nu au primit informațiile de la sediul de pe Badea Cârțan, acolo unde se centralizează datele, ba că fac o scrisoare scrisă căreia îi vor va drumul imediat ce o termină, așa cum a precizat Costică Dram, șef Birou comunicare și control. Ultima scuză invocată a fost că răspunsul oficial trebuie semnat de directorul RADET, Ilie Rachieru. De miercuri directorul se tot „străduiește” să semneze o hârtie privind serviciile pe care le oferă, modalitatea de lucru, proiecte de viitor. Oare tot atât de înceți sunt și când ne obligă să plătim penalizări sau facturile colosale? Am cerut un raport al activității regiei, nu imposibilul.