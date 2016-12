RADET începe debranşările. Zeci de blocuri, cabinete medicale şi un liceu, pe "lista neagră"

RADET începe debranșările. Zeci de blocuri, cabinete medicale și un liceu, pe "lista neagră"

În timpul verii, cele câteva sute de constănțeni care au acumulat în iarnă restanțe la întreținere, se chinuiesc să vină din urmă cu plățile și să se achite de obligațiile la căldură și la apă caldă, ca să nu mai intre în noul sezon rece cu datorii.Pentru că de aproape trei luni nu se mai furnizează apă caldă, facturile sunt mai ușor de suportat și le este mai ușor să plătească și restanțele. Cu toate acestea, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice încă mai are de recuperat milioane de lei de la consumatorii constănțeni care au datorii de luni de zile.Acestea sunt sume adunate din facturi restante atât de la asociațiile de proprietari, cât și de la agenții economici și diverși abonați. Pentru a-i determina pe datornici să grăbească achitarea sumei restante, RADET Constanța îi somează cu preaviz de debranșare. „Dacă până la expirarea termenului menționat în somație, datornicii nu vor face dovada achitării datoriei, regia își rezervă dreptul de a sista furnizarea energiei termice, totodată, fiind întreprinse demersurile necesare pentru recuperarea debitelor în instanță”, explică reprezentanții RADET.Cei mai mari datornici sunt asociațiile de proprietari. Cea mai mare datorie este de 99.916 lei și aparține Asociației de Proprietari nr. 477, de pe strada Traiannr. 64. Însă, peste 88.000 de lei are de plătit și Asociația de Proprietari nr. 618, de la aleea Stejarului nr. 3.Pe lista rușinii se mai află A.P. nr. 132, de pe strada Arcului nr. 5, Asociația de Locatari nr. 394, Asociația de proprietari TD 4A, de pe bulevardul Tomis, Asociația Bl. LD1, Asociația de Proprietari Bl. T1, Asociația de Proprietari nr. 17, A.P. nr. 618, de pe strada Stejarului nr. 3, A.P. nr. 793, de la bulevardul Tomis, A.P. TLB, de pe bulevardul Tomis, A.P. bloc K2A, de pe strada Traian nr. 70, A.P. nr. 392, de pe bulevardul 1 Decembrie, A.P. nr. 268, de la aleea Daliei, A.P. nr. 290 J, de pe aleea Violetelor, A.P. Bl. A+B, de pe strada I.G. Duca, A.P. nr. 643, Bl. L31, de pe strada Ardealului, A.P. Bl. J2A, scările C+D, de pe bulevardul 1 Mai, A.P. Bl. L118, de pe aleea Nalbei, A.P. Bl. L76, sc. D, de pe aleea Garofiței, A.P. bloc TD 4A, sc. A, de pe bulevardul Tomis, A.P. Casa de Cultură nr. 239, de pe aleea Nalbei, A.P. K1 - A, de pe bulevardul Ferdinand, A.P. L9, Obor, de pe strada București, A.P. nr. 11, de pe bulevardul Ferdinand, A.P. nr. 184, de pe strada I.G. Duca, A.P. nr. 2007 Casa de Cul-tură, de pe aleea Nalbei nr. 7, A-P. nr. 221, de pe strada I.G. Duca, A.P. nr. 301, de pe aleea Daliei, A.P. nr. 385, de pe strada Ardealului, A.P. nr. 401, de pe strada Lalelelor nr. 2, A.P. nr. 420 de pe bulevardul 1 De-cembrie, A.P. nr. 477, de pe strada Traian, A.P. nr. 694, de pe bulevardul 1 Decembrie, A.P. nr. 8, de pe bulevardul Ferdinand și A.P. nr. 727, de pe strada I.G. Duca.Peste 20 de mii de lei, la un singur consumatorConsumatorii casnici au adunat și ei facturi neplătite de peste 100.000 de lei. Un singur consumator, de pe strada Răscoalei 1907, are de plătit 20.917 lei, cea mai veche factură fiind din februarie 2012. De asemenea, un consumator de pe strada Călărași nr. 25, are o datorie de 14.634 de lei.Pe lista consumatorilor ce riscă să fie debranșați figurează și un birou notarial, un cabinet medical, Liceul UCECOM „Spiru Haret”, care are de plătit 8.216 lei, un PFA și o societate comercială de pe bulevardul Tomis.