RADET Constanţa caută salvarea. Se anunţă concedieri şi economii la sânge

Propuneri constructive

-Aparatura de decontare sa fie supervizata si garantarea acuratetii de un tert de incredere -Personal bine calificat in punctele termice+automatizarea reglajului temperaturii dupa diagrama pt evitarea risipei -Reducerea personalului neproductiv si utilizarea intensiva a calculatorului -Obtinere de finantare cu bani europeni pt anveloparea in masa a blocurilor -Izolarea propriilor linii de agent primar pt a nu arunca pierderile pe consumatori-dovada o aveti in Tomis III unde liniile sunt de un veac complet dezvelite -Pe termen mediu -lung:obtinere de finantare pt montarea de grupuri cu ciclu combinat gaze-abur asezate nu asimetric ca in momentul de fata cand sistemul hidraulic este dezechilibrat -Energia el obtinuta ar fi ieftina si poate finanta energia de pompare in retea -Incurajarea investitorilor sa investeasca in energii regenerabile pe teritoriul municipiului care ar aduce venituri sigure comunitatii