RADET aruncă bomba: "E mai ieftin să te încălzeşti cu noi decât cu centralele pe gaze"

Penibil...un articol plin de minciuni

Ce de minciuni...100-150 lei consum curent lunar pt centrala. Eu sunt debransat, am centrala, si platesc 100-max 150 lei curentul pe doua luni la un apartam de 3 camere, tot curentul, nu ceea ce consuma centrala. Consumul de curent al centralei este de 15-20 de lei pe doua luni. Si da, am platit 10.000 lei ca sa pun centrala+instalatia, dar in 4 ani se amortizeaza. La radet plateam 800 lei pe luna pt caldura si apa calda. Deci, un articol plin de minciuni. Debransati-va daca aveti posibilitatea, nu va luati dupa toate minciunile din ziar.