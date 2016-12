RADET are de recuperat de la datornici aproape cinci milioane de lei

Pe căldurile astea, este greu să ne gândim la încălzirea de la iarnă din apartamente. Însă mulți dintre noi am putea tremura peste câteva luni în case dacă vecinii noștri nu își plătesc datoriile la întreținere.Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța are de recuperat de la datornici aproape cinci milioane de lei. Dacă aceștia nu încep să-și plătească datoriile, ar putea fi debranșați în perioada următoare de la sistemul centralizat de încălzire și furnizare a apei calde.„Datoriile către Regie depășesc suma de 4,6 milioane de lei și sunt formate din sumele pe care le dato-rează agenții economici, asociațiile de locatari și consumatorii individuali. În topul datornicilor sunt asociațiile de proprietari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Liliana Enache, purtătorul de cuvânt al RADET Constanța.Debitele restante ale agenților economici se ridică la 151.672 lei. Cea mai mare datorie apare la SC Snack Bar Coral SRL - 61.019,74 lei, urmată de Cooperativa Modex Constanța - 24.043,70 lei și de SC Agrostar SA - 18.422,41 lei. Restul sumelor restante se situează între 5.871 lei și 7.834 de lei.Datorii istorice la blocuriÎn ce privește asociațiile de proprietari, aici situația este și mai gravă. Datoriile lor sunt deja istorice. În fruntea listei datornicilor, se situează Asociația de Proprietari nr. 403, de pe b-dul Aurel Vlaicu, cu suma de 961.854,54 lei. Aici se pare că povestea este mult mai veche, fostul administrator fiind dat în judecată pentru delapidare. Pe locul al doilea, se află Asociația de Proprietari nr. 577, cu suma de 784.934,37 de lei, iar pe locul al treilea, Asociația de Proprietari nr. 749, cu 582.593,08 lei. Din păcate, este puțin probabil ca să poată fi recuperați prea curând banii respectivi. Alte șapte asociații însumează datorii de peste două milioane de lei.Facturi restante de mii de lei la abonații casniciNici abonații casnici nu o duc prea bine cu datoriile către RADET. Niculae Dinu are de plătit facturi restante în valoare de 14.060 de lei, Traian Erdei - 13.049 lei, Anișoara Pârvu - 9.961 lei, Lucian Gavril - 8.710 lei și Miron Florin Marcu - 6.168 lei. Aceștia au fost notificați de mai multe ori și dacă nu își vor plăti măcar eșalonat datoriile vor fi debranșați.