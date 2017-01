RADET a finalizat procesul de automatizare a punctelor termice

1

Finalizarea automatizării punctelor termice din Constanța

Da. Dar ar fi fost și mai frumos dacă ar fi fost automatizate absolut toate punctele termice din cadrul R.A.D.E.T. Constanța, iar rețeaua să fi fost modernizată la standardele europene, cu senzori de detectare a fisurilor pe țeava de agent primar. Așa, la cât de puține lucruri în favoarea constănțenilor s-au făcut în ultimii 13 ani, nu prea cred că este cineva mulțumit, mai ales că, am văzut personal cum, în ultima vreme, în alte orașe, precum Clujul și chiar Iașiul, se investește destul de mult în amortizarea costurilor, prin reducerea pierderilor, schimbarea instalațiilor de rigoare, automatizare puncte termice, pe când la noi, nu s-au automatizat decât doar o treime din punctele termice din oraș, în fiecare an se înregistrează pierderi imense pe țevile de agent primar din cadrul C.E.T., iar căldură au la fel cred că doar anumite zone. Eu stau spre exemplu în cartierul Tomis Nord și trebuie să vă spun că singurii ani când am văzut căldură cu adevărat în casă, au fost anii din timpul alegerilor electorale. În rest, blocurile care nu au izolație termică, cred că numai ei știu cum trăiesc. Dar mă bucur că avem un primar care a știut foarte bine să-și aranjeze treburile prin viață, astfel încât, vedeți și voi acum în ce hal am ajuns: se maimuțărește în ultimul hal pe carele alegorice prin Mamaia, își bate joc de angajații de la primărie amenințându-i cu tot felul de lucruri mai puțin agreabile, a desființat tot ceea ce însemna transport electric nepoluant în Constanța sub premisa că nu există bani pentru întreținerea lui, a tăiat toate spațiile verzi aproape ca să nu spun de tot din oraș și a construit blocuri când avea unde să se extindă în nordul orașului construind blocuri câte voiește dumnealui + diferențele pe care am observat că le face între multe categorii de oameni din diferite cartiere fără să i se spună absolut nimic și multe altele!