RADET a descoperit… apa caldă. A decis, în sfârşit, să facă recircularea apei!

RADET a descoperit… apa caldă. A decis, în sfârșit, să facă recircularea apei!

r Conducerea RADET promite că vom avea apă caldă aproape instantaneuDeși de ani de zile constănțenii se plâng că trebuie să lase apa caldă să curgă minute în șir pentru a ajunge la temperatura potrivită pentru un duș, RADET pare să recunoască abia acum că aceasta este într-adevăr o problemă a sistemului. În anii anteriori, dădeau vina pe instalațiile din bloc, pe consumatorii care nu utilizau apă caldă, pe oricine numai pe rețeaua lor nu…Acum par că au descoperit și ei, în sfârșit, ceea ce oamenii spuneau de mult timp: este nevoie să se facă recircularea apei calde, pentru ca la robinet să ajungă imediat la temperatura dorită.„În această perioadă, lucrăm zilnic la extinderea rețelei de recirculare în municipiu, pentru creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor. Recircularea îi va permite consumatorului de la etajul al zecelea să aibă apă caldă la robinet în mai puțin de un minut”, a declarat directorul general al RADET Constanța, Liviu Popa.De asemenea, regia are un plan foarte strict de măsuri pentru creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor.„Obiectivul regiei este orientat atât către îmbunătățirea serviciilor prestate, cât și către îmbunătățirea relațiilor cu consumatorii. Măsurile luate în acest scop constau în asigurarea parametrilor de furnizare la un nivel calitativ superior și eliminarea conflictelor generate de puncte de vedere diferite, prin simpli-ficarea la minimum a formularelor și cerințelor”, a explicat directorul RADET Constanța.Proiect pilot, pe strada SovejaAcesta susține că a propus autorității publice locale un proiect de distribuție pe orizontală și contorizarea la ușă a consumatorului final, proiect ce ar putea fi implementat odată cu proiectul mai amplu de reabilitare a clădirilor de locuit.„Pentru a convinge pe toți de eficiența acestei soluții propuse de noi, am realizat o instalație demonstrativă, la o asociație de locatari din Constanța. Lucrările sunt în derulare și estimăm punerea în funcțiune în primele zile din luna iunie”, a anunțat Liviu Popa.Astfel, a fost ales cel mai defavorizat caz, o scară în care doar vreo două apartamente au rămas conectate, iar apa caldă de consum ajunge foarte târziu la temperatura optimă. Proiectul este aplicat pe strada Soveja, la nr. 77, blocul 35B, scara A.Contorizarea individuală salvează Constanța!Conducerea RADET vrea să demonstreze astfel că sistemul centralizat de termoficare are mai multe avantaje decât cel cu centrale de gaz de apartament.„Practic, contorizarea individuală cu distribuția pe orizontală în sistemul centralizat de termoficare este cea mai eficientă soluție pentru alimentarea cu apă caldă și căldură în blocurile de locuit. Reglezi temperatura din fiecare cameră în funcție de confortul de care ai nevoie, ai apă caldă non-stop, la temperatura dorită, elimini orice risc de explozie, asfixiere sau scurgere de gaz, pornești sau oprești căldura când dorești, ai contor individual la ușă, nu mai depinzi de rău platnici și conductele de apă caldă și căldură din bloc și apartamente sunt înlocuite cu instalații noi”, a completat directorul RADET Constanța.