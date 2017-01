PUZ nou în zona Campus. Primăria nu mai vrea turnuri, ci promenade şi spaţii verzi

PUZ nou în zona Campus. Primăria nu mai vrea turnuri, ci promenade și spații verzi

PUZ-ul cu pricina a fost elaborat încă din 2014, dar nu a ajuns să fie votat, așa că, în prezent, se află pe lista consultărilor publice din luna ianuarie 2017. Dezbaterea cu public este programată pe 20 ianuarie, la ora 11.00, la sediul Primăriei Constanța.Prin noul PUZ, se va realiza reglementarea urbanistică a terenurilor ce intră sub incidența zonei de protecție a surselor de apă, reorganizarea circulațiilor publice cu situația juridică a terenurilor și actualizarea reglementărilor urbanistice în baza cărora se vor putea mobila terenurile aferente campusului universitar și bazelor Universității Maritime Constanța și Ceronav, în concordanță cu strategiile de dezvoltare ale Univer-sității „Ovidius” Constanța, respectiv UMC și Ceronav.De asemenea, se va modifica traseul unor străzi și se vor organiza trotuarele, parcările, spațiile plantate, zonele de cheu deschise publicului, punctele de belvedere și traseele de promenade de-a lungul malului lacului. În plus, se vor face reglementările specifice pentru amenajarea zonelor pietonale, cum ar fi iluminatul public, decorativ, locurile pentru odihnă, mobilierul urban, plantațiile ornamentale și de aliniament.„Este un plan foarte amplu. Lucrăm la el din anul 2008. Sunt destul de multe persoane interesate de acest PUZ. Memoriul este public și poate fi consultat la Serviciul de Urbanism al Primăriei Constanța. Așteptăm păreri din partea constănțenilor”, a declarat arhitectul Mirela Băncescu, cel care a realizat noul PUZ.Acesta va reglementa și regimul de înălțime al clădirilor ce se vor ridica în zonă. Se pare că, pe lângă viluțe și cele câteva blocuri de patru, cinci etaje care se văd deja de la șosea, vor fi construite și imobile de șase și chiar zece etaje.Proiectul a fost deja supus analizei Comisiei tehnice de Urbanism și amenajarea teritoriul din cadrul Primăriei Constanța și aceasta a solicitat să se facă mai multe completări. Astfel, strada Opalului va avea prospect stradal ce va include cel puțin un trotuar de trei metri lățime, din care un metru spațiu verde. Trotuarul de la strada Opalului se va continua către zona verde propusă adiacent străzii Diamantului, respectiv către zona cu regim mare de înălțime de la intersecție, pentru realizarea unui scuar urban, adică a unei grădini publice.Recomandările Comisiei de Urbanism fac referire și la străzile perpendicular pe malul lacului, care ar trebui să fie prelungite cu alei pietonale ocazional carosabile spre promenada de pe malul lacului. De asemenea, este necesară asigurarea unei parcări publice pentru vizitatorii monumentului istoric „Cișmea”, din incinta RAJA SA. În plus, este necesară retragerea construcțiilor de la aliniament pe străzile perpendicular pe malul lacului, în vederea deschiderii perspectivei către lac.