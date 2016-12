Proteste în rândul angajaţilor RATC: „Trăim de azi pe mâine!”

Proteste în rândul angajaților RATC: „Trăim de azi pe mâine!”

Ieri, sediul Prefecturii Constanța a fost pichetat de aproximativ 30 de angajați ai RATC, revoltați de faptul că nu își pot negocia salariile care nu au mai fost majorate din 2008. Acțiunea a avut loc simultan în 25 de județe din țară.30 de angajați ai RATC Constanța au făcut ieri, o grevă spontană în fața Prefecturii Constanța. Aceștia cer modificări în legea bugetului de stat care îi împiedică în prezent să își negocieze salariile. Ei susțin că, deși strâng cureaua în fiecare zi, datoriile și nevoile îi ajung din urmă.„Sunt din 1974 în RATC, iar salariul de încadrare este de 1.500 de lei. Netul ajunge doar la 1.100, spus rotund. Nu se poate să trăim cu banii ăștia! Am și o fetiță în clasa a XII-a pentru care trebuie cumpărate toate rechizitele pentru că vine anul școlar, dările sunt mari, gigacaloria extrem de mare, întreținerea foarte mare și este imposibil să trăiești. Trăim de azi pe mâine. Trebuie să se gândească și la familiile noastre, pentru că suntem și noi oameni și avem nevoi. Am atâția ani în întreprindere și mai am un an până la pensie. Punctul de pensie e foarte mic și nu știu ce vom face și atunci. Acum, de bine de rău, muncește și soțul și are 1.200 lei în mână, dar avem rată de 600 de lei. Problema este că nu poți să deschizi gura să spui ceva, să încerci să negociezi în vreun fel, că ți se astupă gura cu «Te dau afară!». Nu am nimic cu conducerea, problema este de alocare a fondurilor pentru regiile autonome. De unde să trăim noi, din încasări, în condițiile în care jumătate din oraș merge gratuit? Nu s-au negociat salariile din 2008 și ne este foarte greu”, ne-a declarat Livia Musterez, revizor gestiuni.„Am depus un memoriu, așteptăm să ajungă la Guvern”Ibram Timur, consilier local, susține că a fost realizat un memoriu prin care se cere modificarea acestei legi.„Noi am venit cu niște demersuri către Prefectura Constanța, în care solicităm o modificare în legea bugetului de stat, în legea 5, prin care să ni se permită să putem negocia creșteri salariale, lucru care la ora asta nu este posibil, datorită acestei legi. De aceea, am înaintat un memoriu pe care l-am făcut împreună la domnul subprefect, l-am depus și așteptăm să ajungă la Guvern. Pe lângă acțiunea noastră din Constanța, se mai desfășoară acțiuni și în celelalte orașe din țară și pentru ca Ministerul Muncii să discute cu reprezentanții din cadrul federației aceste modificări pe care le solicităm în legea bugetului de stat”.Subprefectul Radu Volcinschi susține că memoriul a fost trimis deja către Guvern și că are convingerea că vor exista soluții pentru rezolvarea acestei situații.„Am primit delegația de la RATC. Este un protest la nivel național, prin care se încearcă, prin prefecturi, transmiterea punctului lor de vedere către Guvern. De altfel, sindicaliștii speră ca la nivel de Guvern să fie primiți la o discuție astfel încât să se lămurească problema contractului colectiv de muncă. Unul dintre aspectele ridicate în mod special de colegii de la RATC a fost legat de faptul că operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent nu pot depăși nivelul de cheltuieli pe anul în curs. Asta înseamnă că dacă ei primesc subvenții sau alocări bugetare, atunci, prin întârzierea acestor alocări, se consideră că se ajunge la pierderi care îi împiedică pe sindicaliști să negocieze pentru angajații lor, salariile sau alte condiții pe care ar putea să le pună. Vom transmite către Guvern memoriul și trăiesc cu impresia și speranța că punctele semnalate de sindicaliști la nivel de prefecturi vor fi centralizate și se va găsi o soluție ca sindicaliștii să își atingă scopul ca legislația să fie modificată pentru a-și sprijini angajații.Ei vor merge pe toate căile legale pentru a-și atinge scopurile, iar pe linie de Guvern sunt convins că se vor lua în considerare atât punctele de ordin social, cât și de ordin economic”, a spus Volcinschi.