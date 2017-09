Protest inedit la Delfinariul Constanţa! Trei activişti au sărit în bazinul delfinilor

5

Serois ?

Pai atunci, dle Bilba, hai sa va punem si pe Dvs intr-o cusca sau bazin si sa vedem ce am putea invata de la Dvs., fiindca sigur nu am putea sa avem o legatura sentimentala! Ciudat mod de a "ajuta" animalele, tinindu-le in captivitate si exploatandu-le COMERCIAL! Vedeti ca de cativa ani s-a inventat Internetul, realitatea virtuala si altele asemenea, prin care se pot invata mult mai multe despre speciile in pericol decit vizitand "lagare" gen delfinarii, sea-world-uri, circuri, gradini zoologice, etc. Apropo, si problema pe care o tot fluturati cu aiureala aia de "program de terapie asistata pentru copii" nu vi se pare ca seamana izbitor cu ceea ce fac japonezii cand ucid balenele pentru consum si ne aburesc ca cica o fac in scop stiintific si de cercetare ? Ce terapie poate fi pentru un copil sa vada un animal chinuit si tinut in captivitate ? Poate doar daca vrei sa faci din el urmatorul Jack Spintecatorul...Mai degraba spuneti ca nu vreti sa va pierdeti scaunul prin inchiderea si desfiintarea acestei orori numita Delfinariu...Bravo celor care au avut curajul sa va arate realitatea spre care se indreapta omenirea secolului 21 - o lume in care toate fiintele Planetei au dreptul la viata libera si demnitate. Dar se pare ca asa-zisa Dvs. cultura stiintifica a ramas undeva prin Evul Mediu si e greu de crezut ca mai puteti evolua.