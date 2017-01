Protest Greenpeace pe podul de la Agigea

Un grup de activiști Greenpeace a ales ieri să continue campania împotriva organismelor modificate genetic pe podul care traversează canalul Dunăre-Marea Neagra din Agigea. Activiștii Greenpeace au desfășurat un banner de 30x20 m mesajul „UE Spune nu OMG”, „EU says NO to GMO”. „Am ales Agigea deoarece acesta este punctul de descărcare al vapoarelor ce transportă organisme modificate genetic (OMG) din SUA și Argentina. La Agigea, OMG sunt încărcate în barje care pornesc mai departe către alte state membre ale UE (Ungaria, Slovacia, Austria)”, a declarat Gabriel Păun, Greenpeace România. Polițiștii s-au plâns de faptul că activiștii Greenpeace nu au autorizație și au încearcat să îi împiedice să își expună bannerul. „Protestul nostru nu este împotriva polițiștilor, ci împotriva politicienilor. Polițiștii ar trebui să ne sprijine pentru că și ei și familiile lor ar putea consuma organisme modificate genetic“, spune Păun. Numeroasele cazuri de cultivare ilegală și contaminare cu plante MG (soia, pruni, porumb și cartof) investigate și publicate de Greenpeace în România în ultimii doi ani arată că OMG nu pot fi ținute sub control și că pun în pericol producția convențională și cea ecologică. În urma protestului, Greenpeace împotriva OMG din această săptămână de la Ministerul Agriculturii, oficialii instituției și-au manifestat deschiderea pentru a interzice OMG în România dacă și Ministerul Mediului, ca autoritate competentă va lua o decizie în acest sens. „Autoritățile române încep în sfârșit să spună adevărul cu privire la OMG, dar ne-am săturat de vorbe goale. Ungaria, Grecia, Austria și Polonia au interzis deja cultivarea de OMG, iar România trebuie să le urmeze”, a adăugat Gabriel Păun.Un grup de activiști Greenpeace a ales ieri să continue campania împotriva organismelor modificate genetic pe podul care traversează canalul Dunăre-Marea Neagra din Agigea. Activiștii Greenpeace au desfășurat un banner de 30x20 m mesajul „UE Spune nu OMG”, „EU says NO to GMO”. „Am ales Agigea deoarece acesta este punctul de descărcare al vapoarelor ce transportă organisme modificate genetic (OMG) din SUA și Argentina. La Agigea, OMG sunt încărcate în barje care pornesc mai departe către alte state membre ale UE (Ungaria, Slovacia, Austria)”, a declarat Gabriel Păun, Greenpeace România. Polițiștii s-au plâns de faptul că activiștii Greenpeace nu au autorizație și au încearcat să îi împiedice să își expună bannerul. „Protestul nostru nu este împotriva polițiștilor, ci împotriva politicienilor. Polițiștii ar trebui să ne sprijine pentru că și ei și familiile lor ar putea consuma organisme modificate genetic“, spune Păun. Numeroasele cazuri de cultivare ilegală și contaminare cu plante MG (soia, pruni, porumb și cartof) investigate și publicate de Greenpeace în România în ultimii doi ani arată că OMG nu pot fi ținute sub control și că pun în pericol producția convențională și cea ecologică. În urma protestului, Greenpeace împotriva OMG din această săptămână de la Ministerul Agriculturii, oficialii instituției și-au manifestat deschiderea pentru a interzice OMG în România dacă și Ministerul Mediului, ca autoritate competentă va lua o decizie în acest sens. „Autoritățile române încep în sfârșit să spună adevărul cu privire la OMG, dar ne-am săturat de vorbe goale. Ungaria, Grecia, Austria și Polonia au interzis deja cultivarea de OMG, iar România trebuie să le urmeze”, a adăugat Gabriel Păun.