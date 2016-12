Protecţia Copilului Constanţa rămâne fără angajaţi

Protecția Copilului Constanța rămâne fără angajați

Aproximativ 80 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și-au dat demisia, de la începutul anului, nemulțumiți de măsurile de austeritate luate. Cei care au de suferit, în final, sunt copiii, abandonați deja de părinți. An de an, Protecția Copilului Con-stanța s-a confruntat cu probleme financiare, responsabilii instituției susținând că reușesc cu greu să drămuiască puținii bani din vistierie. Chiar și în anii trecuți, când nu era criză, salariații își primeau drep-turile bănești cu întârziere, iar indemnizațiile pentru hrana copiilor aflați în grija sistemului erau prea mici, comparativ cu nevoile lor. Așa se face că, încă de la începutul anului, cu mult înainte ca guvernanții să propună reducerea salarială, conducerea instituției constănțene a luat măsura tăierii a 28% din drepturile salariale ale angajaților. Din luna iulie, această măsură a fost anulată, iar salariaților li s-a oprit 25%, conform normelor legale privindu-i pe bugetari. Aceste măsuri de austeritate i-au determinat însă pe angajații in-stituției constănțene să renunțe la locurile de muncă. Petre Dinică, directorul DGASPC Constanța, ne-a spus că de la începutul anului au părăsit instituția aproape 80 de salariați, atât asistenți maternali, cât și asistenți care lucrau în cadrul centrelor de plasament. „Numai în ultima săptămână și-au depus hârtiile că doresc să plece șase angajați, toți asistenți maternali”, a arătat reprezentantul instituției. Copiii care se aflau în grija asistenților maternali demisionari sunt dați în grija altor colegi sau incluși în centrele de plasament și așa aglomerate. Grav este că abia mai există personal suficient și în centre pentru acoperirea turelor. Nici alți oameni nu pot fi angajați, pentru că posturile respective sunt blocate, conform legii, indiferent de metoda prin care au fost vacantate. Singura soluție rămâne deblocarea posturilor, subiect care a fost luat în discuție și în cadrul ultimei întâlniri dintre reprezentanții tuturor direcțiilor de asistență socială din țară. „Toți șefii de direcții de protecția copilului ne-am întâlnit, în cursul săptămânii trecute, la Dâmbovița, cu ministrul Muncii și i-am solicitat să se aibă în vedere deblocarea unui număr de posturi. Am redactat un memorandum, care a fost înaintat ministrului, în prezent așteptăm un răspuns”, a arătat Petre Dinică. De altfel, o măsură similară se are în vedere și în sistemul sanitar, unde de asemenea se constată o lipsă acută de personal.