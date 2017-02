Protecţia Copilului Constanţa duce lipsă de personal

Protecția Copilului Constanța duce lipsă de personal

Deficitul de personal cu care se confruntă Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța se menține și anul acesta și, desigur, încarcă activitatea inspectorilor angrenați în îngrijirea copiilor din sistem. Problema este că la concursurile organizate de instituție pentru ocuparea posturilor vacante nu se prea înghesuie lumea și asta, în primul rând, din cauza salariilor mici.„Anul trecut, spre exemplu, am avut scoase la concurs 300 de posturi. Am reușit să angajăm vreo 190, dar între timp au plecat alții, iar la final de an, am rămas doar cu aproximativ 70 de persoane.Pe-o parte angajăm, pe-o parte pleacă. Mai mult decât atât, asistenții sau psihologii se formează, capătă o oarecare experiență la noi și apoi pleacă la alte instituții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct al DGASPC, Mihaela Ristea.